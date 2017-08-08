Михаил Гусман призвал участников форума "Машук" использовать возможности роста

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ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Современная молодежь имеет больше возможностей для развития, чем предыдущие поколения, и должна стремиться эти возможности использовать, сказал заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на встрече с участниками молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске.
"Каждое поколение встречает на своем пути те или иные трудности. Правда, моему поколению повезло: мы не жили в войну, мы не жили в период сталинских репрессий, в наше время Советский Союз открывался миру - мне казалось, что это счастливые годы. Но если говорить о вашем поколении, у вас возможностей несравненно больше, чем было у нас: открыты все границы, вы можете искать себя в любой сфере. Вы, на мой взгляд, первое поколение, живущее по законам нового времени, с такой широтой возможностей", - сказал Гусман.
По его словам, этими возможностями необходимо пользоваться. "Ленинский лозунг "Учиться, учиться и учиться" звучит сейчас, может быть, банально, но это действительно актуально на самом деле", - сказал он.
Отвечая на вопросы о своей журналистской деятельности, Гусман рассказал, что его телепрограмма "Формула власти" выходит в эфир 18 лет, в ее рамках выпущено уже более 350 интервью с лидерами большинства государств мира. По словам Гусмана, он тщательно готовится к каждому интервью, а также учитывает тот факт, что не только собеседник должен был интересен журналисту, но и журналист собеседнику. "Если по окончании беседы гостю не хочется завершать разговор - значит, интервью получилось", - сказал Гусман.
В ходе более чем часового разговора с молодыми людьми Гусман ответил на несколько десятков вопросов о работе и этике журналиста, отношении к блогерам и политикам, рассказал об истории ТАСС и сегодняшних процессах в агентстве, о политических проблемах, отношениях между Россией и США, о своих встречах с главами различных государств. Участники форума попросили его передать поздравления брату - режиссеру Юлию Гусману, отмечающему 8 августа день рождения. "Он спрятался сегодня от всех в горах Испании, но я его обязательно найду и передам ваши поздравления. Спасибо!" - сказал Михаил Гусман.
Молодежный форум "Машук-2017" проходит в Пятигорске с 5 по 19 августа, в его работе принимают участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Грантовый фонд форума - 85,5 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.