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Голодец: количество участников олимпиад в прошлом учебном году выросло на полмиллиона

Общество
8 августа, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Российские школьники получили 10 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовых наград на международных ученических летних олимпиадах

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Ольга Голодец

Ольга Голодец

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число детей, принявших участие в школьных олимпиадах в 2016 - 2017 учебном году, более, чем на полмиллиона превышает число участников предыдущего учебного года, говорится в сообщении пресс-службы вице-примьера РФ Ольги Голодец по итогам аседания Национального координационного совета по поддержке молодых талантов.

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"В 2016 - 2017 учебном году их (участников школьного этапа олимпиадного движения - прим. ТАСС) было зафиксировано 16,3 млн - на 534 тыс. больше, чем в прошлом году. Впервые прошли олимпиады по русскому языку и математике для учеников 4-х классов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всего на летних международных ученических олимпиадах российские школьники получили 10 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовых награды.

"Школьные олимпиады являются хорошей стартовой площадкой для участия в международных состязаниях. Вице-премьер отметила ряд блестящих успехов российских школьников: Александр Жигалин из Москвы стал абсолютным победителем международной олимпиады по химии, золотые медали получила вся команда физиков - Сергей Власенко из Воронежа, Станислав Крымский из Санкт-Петербурга, Кирилл Паршуков из Коми, Дмитрий Плотников из Москвы и Василий Югов из Перми", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что с 4 апреля 2012 года в России реализуется Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная президентом РФ.

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