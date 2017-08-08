Больницы Кубани готовы оказывать помощь по ОМС проживающим в Абхазии россиянам

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КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Жители Абхазии с гражданством РФ смогут получать медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования в больницах и клиниках находящегося по соседству Краснодарского края. Об этом сообщили во вторник со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева в пресс-службе региона.
Министерства здравоохранения России и Абхазии в присутствии президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимбы во вторник подписали соглашение об организации страхования российских граждан, постоянно проживающих в Республике Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования России. Пункты выдачи полисов ОМС на территории Абхазии должны открыться в течение месяца после ратификации соглашения.
"Регион полностью готов оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС гражданам РФ, проживающим в Абхазии. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических поликлиник", - процитировали словам Кондратьева в краевой пресс-службе.
По словам главы Кубани, пациентам из соседней республики, имеющим российское гражданство, также будут доступны клиники в Краснодаре. "В том числе учреждения, оказывающие высокотехнологическую медицинскую помощь", - подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Глава края напомнил, что с 2008 года медицинские учреждения региона оказывают консультативную и стационарную помощь гражданам РФ, проживающим в соседней республике. Только с начала 2017 года за помощью к врачам в Сочи обратилось около 1,2 тыс. человек.