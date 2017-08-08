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В посольство РФ не поступало сообщений о пострадавших в Китае россиянах

Общество
8 августа, 21:29 дата обновления: 8 августа, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

В Ассоциации туроператоров сообщили, что российских туристов, скорее всего, нет в числе жертв и пострадавших при землетрясении

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8 августа /ТАСС/. Посольство России в Китае пока не получало данных о пострадавших россиянах в зоне землетрясения в провинции Сычуань. Об этом во вторник сообщил ТАСС дежурный дипломат.

"В настоящее время дежурный консул отслеживает эту информацию. Информации о пострадавших или их родственников в посольство РФ пока не поступало", - сказал он.

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что российские туристы, скорее всего, не пострадали.

"Вероятность, что среди пострадавших туристов окажутся российские граждане достаточно невелика, но остается. Об отсутствии среди пострадавших иностранцев косвенно свидетельствует и то, что национальность погибших туристов в сообщениях китайской прессы не указывается", - говорится в сообщении АТОР.

Уточняется, что АТОР запрашивает туроператоров по направлению относительно информации от их принимающих компаний и будет своевременно информировать в случае поступления каких-либо новых данных.

Как ранее информировал Китайский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник на территории провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Очаг залегал на глубине 20 километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

По данным агентства Синьхуа, в результате подземных толчков некоторые здания обрушились или были повреждены. Власти организовали эвакуацию местных жителей.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу, в котором располагается одноименный парк, привлекающий большое число туристов. Как отмечает Синьхуа, во вторник его посетили более 38 тыс. человек. По данным Центрального телевидения Китая, в результате землетрясения семь человек погибли, более 100 получили ранения и травмы. Однако спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.

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Землетрясение на юго-западе Китая
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