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Илон Маск расстался с актрисой Эмбер Херд

Общество
8 августа, 23:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, августа. /ТАСС

Бизнессмен написал в соцсетях, что он и его бывшая возлюбленная остались друзьями

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Илон Маск

Илон Маск

© AP Photo/Evan Vucci, File

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск расстался с актрисой Эмбер Херд. Об этом сообщил во вторник сам Маск в своем Instagram.

"Хочу прояснить кое-что из той бури, которую подняла пресса в минувшие выходные. Хотя Эмбер и я расстались, мы по-прежнему друзья, привязаны друг к другу и любим друг друга, - отметил Маск. - Когда оба партнера связаны интенсивными профессиональными обязательствами и разделены большими расстояниями, сохранять личные отношения тяжело. Но кто знает, что преподнесет нам будущее".

31-летняя Херд в январе официально расторгла брак с актером Джонни Деппом. Популярность актрисе принесли роли в боевиках "Альфа Дог", "Никогда не сдавайся", "Добро пожаловать в Зомбилэнд", а также в киноленте "Северная страна" .

46-летний Илон Маск заработал свое состояние, основав электронную платежную систему PayPal в 1998 году. Позже он открыл несколько компаний в сфере высоких технологий. Созданная им 15 лет назад SpaceX занимается производством космической техники, в частности ракет- носителей Falcon 9 ("Фэлкон-9") и грузовых кораблей Dragon, которые используются НАСА для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию. В 2003 году Маск основал компанию по производству электромобилей Tesla.

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