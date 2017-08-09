В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, пройдут в среду в Японии. Мемориальная церемония в Парке Мира Нагасаки начнется в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29).

По всей Японии будет объявлена минута молчания, после которой мэр Нагасаки Томихиса Тауэ зачитает Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению. Затем с обращением выступит премьер-министр страны Синдзо Абэ. На мероприятии будут присутствовать представители около 90 государств, включая дипломатов из России, Великобритании, Франции и США.

В преддверии годовщины бомбардировки Тауэ рассказал ТАСС, что после визита занимавшего в то время пост президента США Барака Обамы в Хиросиму в прошлом году Нагасаки посетило немало официальных лиц из разных стран, в частности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Мэр города выразил надежду на то, что эта тенденция продолжится. "Мы направили официальное приглашение избранному президенту США Дональду Трампу еще до его официальной инаугурации", - добавил он.

Договор о запрещении ядерного оружия

В своем выступлении на церемонии Тауэ уделит особое внимание теме Договора о запрещении ядерного оружия, принятого этим летом на международной конференции в ООН.

"Договор о запрещении ядерного оружия - это то, к чему мы стремились так много лет. И мы очень благодарны всем тем государствам, которые сделали возможным его принятие, - рассказал он ТАСС. - Но то, что Япония и японское правительство не приняли участие в переговорах по этому договору, заставляет нас испытывать крайнее разочарование. Мы будем делать все для того, чтобы правительство изменило свою позицию".

Находящаяся под ядерным зонтиком США Япония не принимала участия в консультациях и наряду с ядерными державами не собирается подписывать данный договор. Согласно официальной позиции Токио, озвученной МИД страны, силовое принятие документа лишь усугубит разногласия с ядерными державами, которые выступают против него, и не приблизит международное сообщество к реализации этого соглашения.

Жертвы исчисляются сотнями тысяч

Число жертв атомной агрессии в Японии продолжает расти с каждым годом. К ним относятся и умершие хибакуся (в переводе с японского языка - "человек, пострадавший от бомбардировки") - те, кто пережил непосредственно бомбардировку, но пострадал от ее последствий и подвергся радиационному облучению. В скорбный список также заносятся имена погибших при нанесении ядерного удара, чья гибель до недавнего времени не была подтверждена.

К настоящему моменту общее число жертв бомбардировки Нагасаки превысило 168 тысяч человек.

Бомбардировка Нагасаки

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под командованием майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба под названием "Толстяк" в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибло 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.