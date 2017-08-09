Автопробег, прыжки через нарты и танец крууга: в регионах отметят День коренных народов

ТАСС, 9 августа. Международный день коренных народов мира отметят в эту среду по всей России. Праздник установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН.

9 августа 1992 года, состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам и Подкомиссии по поощрению и защите прав человека. В некоторых регионах торжества стартовали в начале августа и продлятся до середины месяца. В программах празднования - автопробеги, фестивали, соревнования по национальным видам спорта, национальные танцы и народные гулянья.

Праздник в каждом селе

На Чукотке Международный день коренных народов мира или как праздник называют в народе - День аборигена - отмечают в каждом населенном пункте. Где-то это будет праздничный концерт, где-то спортивные соревнования, а, например, в городе Певеке жителям предлагают принять участие в городском квесте. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чукотского округа.

"Гуляния проходят во всех населенных пунктах округа с 4 по 15 августа. Культурно-массовое мероприятие "Песни Чукотки вольны как ветер" состоится 12 августа в городе Певек. Будет установлена яранга, и организован городской квест. В населенных пунктах городского округа Певек будут организованы развлекательные программы с конкурсами на лучшее национальное блюдо, лучшее исполнение песни и танца", - сообщила пресс-служба.

Также в Певеке пройдут соревнования по национальной борьбе, перетягиванию палки и тройному прыжку. В остальных населенных пунктах региона состоятся концерты национальных творческих коллективов, народные ярмарки, пройдут конкурсы национальной одежды. На Камчатке основные торжества пройдут в предстоящие выходные в Петропавловске-Камчатском и поселке Палана.

Насыщенные программы празднования ожидаются на Колыме и в Хабаровском крае. Там, помимо участия в концертах и конкурсах, гости торжества также смогут попробовать национальные блюда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, приготовленные по старым рецептам, сохранившимся до наших дней. В Комсомольске-на-Амуре также подведут итоги краевого конкурса "Ремесла земли Дерсу", в котором принимают участие более 30 мастеров декоративно-прикладного искусства, представивших на суд жюри более 130 работ.

"Свои работы представят 32 мастера из 16 муниципальных образований. Среди них - опытные мастера и дети в возрасте от 10 до 14 лет. Комиссии предстоит оценить более 130 изделий из камня, дерева, кожи, меха и других материалов. Победителям будет вручена премия в размере 50 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Манящие миры" на Сахалине

В этом году фестиваль "Манящие миры. Этническая Россия" впервые проходит в Сахалинской области. Фестиваль, которому исполняется 12 лет, побывал уже в 87 городах и поселках России, пяти городах СНГ и четырех населенных пунктах КНР. На Сахалине участники фестиваля посетят восемь муниципальных образований, сообщила ТАСС заведующая отделом культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра народного творчества Галина Саменко.

"От Мурманска до Сахалина - такова география проекта, объединяющая артистов Камчатки, Чукотки, Алтая, Эвенкии, Ямала, Мурманской и Сахалинской области. Программа познакомит зрителей с уникальной культурой коренных малочисленных народов российского Севера - ительменов, эвенков, чукчей, эскимосов, саамов, ненцев, нивхов, нанайцев и уйльта. В проекте представлены жемчужины этнических танцев, горловое пение, фолк-музыка и этническая эстрада", - сказала Саменко.

Самое интересное, по ее словам, в фестивале то, что каждый, посетивший его, сможет не только познакомиться с уникальным миром культуры северных народов, но и попробовать свои силы в разных жанрах. "Зрителям будет предложены мастер-классы по горловому пению, северному танцу, декоративно-прикладному творчеству. Причем сначала будет проходить интерактив со зрителем, а потом все завершится концертом, где смогут принять участие и посетители мастер-классов", - пояснила собеседник.

Многонациональный привет с Полярного круга

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) численность коренного населения составляет более 48 тысяч человек, в основном это ненцы, ханты и селькупы, которые ведут кочевой образ жизни, занимаются оленеводством и рыболовством. По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, в Салехарде - единственном городе в России, который располагается на Полярном круге, пройдет масштабный флешмоб.

Жители города - а это несколько сотен человек разных национальностей - выстроятся в символичную яркую фигуру чума (национальное жилище оленеводов) и обратятся к коренным народам с приветствием "Здравствуй, мир!" Ожидается, что в акции примет участие глава региона Дмитрий Кобылкин.

В Петрозаводске на площади Кирова также состоится флешмоб "Карельская крууга". Его участники исполнят карельский танец крууга, который напоминает хоровод.

"Ожидается, что акция объединит более ста человек. Главное, чтобы с погодой повезло. Флешмоб проводится для привлечения внимания к коренным народам", - сказала организатор, председатель региональной общественной организации "Союз карельского народа" Наталья Воробей.

Международный день коренных народов мира будут отмечать и в селе Пяжозеро Бабаевского района Вологодской области, где компактно проживают представители небольшой народности финно-угорской языковой группы - вепсы - численностью более 350 человек. В течение 10 дней в Пяжозере будет проходить проект "Деревенька" - этнографическая площадка для детей и подростков, сообщили ТАСС в Бабаевской библиотечной системе.

"Дети смогут познакомиться с вепсским языком, на мастер- классах освоят традиционные вепсские пляски, разучат посильные для их возрастов песни на вепсском языке, познакомятся с традициями пяжозерских вепсов. Самые младшие участники площадки смогут посмотреть мультфильмы на вепсском языке, разучить вепсские игры и хороводы. В завершение соберем всех жителей села, чтобы показать, чем занимались их дети и внуки на нашей этнографической площадке, чему смогли научить их наши главные помощники - фольклорная группа "Келлойне", - рассказали организаторы.

Ненецкий караоке и прыжки через нарты

В этнокультурном центре Ненецкого автономного округа в Нарьян-Маре запланирована большая культурная программа. "Здесь можно будет сфотографироваться в чуме, перекусить ненецкими блюдами, в основном из оленины, и спеть в караоке по-ненецки, то есть песни на ненецком языке", - сказали ТАСС в этноцентре.

Детям можно будет сыграть в ненецкие народные игры, сюжеты которых связаны с жизнью в тундре, рыбой и оленями.

"Маленькова" - это ненецкие жмурки: одному из играющих завязывают глаза, и его задача - поймать одного из игроков, ориентируясь на звон колокольчиков, которые находятся у каждого в руках. В эту же игру можно играть по-другому: все становятся в круг и впереди себя держатся за тынзей (аркан для ловли оленей - прим. ТАСС). В центре круга - игрок с завязанными глазами. Его задача поймать кого-либо из игроков", - пояснили в этноцентре.

В Ханты-Мансийском автономном округе мероприятия, приуроченные к этому дню, будут проходить в течение всей недели. В этнографическим музее "Торум Маа" окружной столицы 9 августа состоится открытие выставочного проекта "Времена года. Летние ремесла обских угров". 12 августа пройдет региональный фестиваль этноспорта, в рамках которого жители Югры посоревнуются в традиционной борьбе, прыжках через нарты и перетягивании палки на оленьей шкуре.

Главное празднование пройдет 13 августа также на базе этнодеревни "Вэнт Корт", его лозунгом станет слоган "Ма ай мирием" (с языка ханты - "Мой маленький народ"). Здесь жители и гости города станут свидетелями проведения традиционного обряда поклонения, а также участниками развлекательной программы.

Автопробег и экологический праздник в Приморье

День коренных народов в Приморье отпраздновали в минувшие выходные автопробегом и экологическим праздником "День Бикина". Автопробег, участниками которого стали удэгейцы, тазы, нанайцы и гольды, стартовал из Владивостока 2 августа и проехал тысячу км по Приморью до удэгейского села Красный Яр.

"Такой акцией представители коренных малочисленных народов Приморья хотят популяризировать свою культуру и традиции, а также показать свою сплоченность. Удэгейцы, тазы, нанайцы и гольды проехали в одной автоколонне более тысячи километров по краю", - рассказали в департаменте внутренней политики администрации края.

По пути в Красный Яр участники посетили Центр сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края в Ольгинском районе, национальный парк "Зов Тигра" в Лазовском районе и национальный парк "Бикин" в Пожарском районе, где проходил большой экологический праздник "День Бикина".

Этот праздник был посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. В течение двух дней его участники не только показали гостям удэгейские национальные костюмы и танцы, но и обсудили проблему создания национальных парков в местах проживания коренных малочисленных народов и их участие в сохранении традиционного образа жизни.