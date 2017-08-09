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Граждане девяти стран стали первыми получателями электронной визы на Дальний Восток

Общество
9 августа, 1:09 UTC+3 ТАСС

В первые сутки тестирования нового сервиса визу получили 42 гражданина КНР и 38 граждан Японии. Также виза была одобрена гражданам Алжира, Индия, Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии, Сингапура и Туниса

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ТАСС, 9 августа. Более 90 иностранных туристов из девяти стран воспользовались правом оформления электронной визы для въезда на Дальний Восток в первые сутки тестирования нового сервиса. Об этом сообщил в среду министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка.

"За первые сутки через сайт системы электронную визу оформили 90 иностранных граждан. Наибольшим спросом она пока пользуется среди граждан КНР и Японии. Сегодня электронную визу уже получили 42 гражданина Китая и 38 граждан Японии. Также виза была одобрена гражданам Алжира, Индия, Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии, Сингапура и Туниса", - цитирует министра его пресс-служба.

Иностранцы оформили однократные деловые, туристические или гуманитарные визы.

Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев началась с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи), а с 8 августа начал работать специализированный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз. Их срок действия составляет 30 дней, при этом находиться на территории РФ можно до восьми суток с даты въезда. Обладатели электронных виз могут находиться только на территории того субъекта РФ, в который был осуществлен въезд, то есть пока только в Приморском крае. В дальнейшем пункты пропуска по электронным визам планируется открыть в Камчатском и Хабаровском краях, Сахалинской области и Чукотском автономном округе.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке пока действует для граждан 18 стран.

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