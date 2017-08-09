СМИ: в Аргентине умер отец королевы Нидерландов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Отец королевы Нидерландов Максимы Хорхе Соррегиета скончался в возрасте 89 лет в аргентинской столице. Об этом сообщает во вторник Todo Noticias.
По данным телеканала, причиной смерти стала легочная инфекция, развивавшаяся на фоне лимфомы.
Королева Максима находится в Буэнос-Айресе, куда прибыла в связи с ухудшением состояния здоровья отца.