Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Аргентине умер отец королевы Нидерландов

Общество
9 августа, 2:57 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 9, августа. /ТАСС

Причиной смерти 89-летнего Хорхе Соррегиета стала легочная инфекция, развивавшаяся на фоне лимфомы

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Отец королевы Нидерландов Максимы Хорхе Соррегиета скончался в возрасте 89 лет в аргентинской столице. Об этом сообщает во вторник Todo Noticias.

По данным телеканала, причиной смерти стала легочная инфекция, развивавшаяся на фоне лимфомы.

Королева Максима находится в Буэнос-Айресе, куда прибыла в связи с ухудшением состояния здоровья отца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
2
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
3
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец
4
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
5
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
6
Инвестиции в российскую промзону в Египте составят $7 млрд
7
Голодные до побед: Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама