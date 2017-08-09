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Ни одна панда не пострадала от землетрясения в Китае

Общество
9 августа, 6:33 UTC+3 ТАСС

Провинция Сычуань, где произошло землетрясение, является естественным ареалом обитания этих животных

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© Chung Sung-Jun/Getty Images

ТАСС, 9 августа. Ни одна панда не пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,0 в юго-западной китайской провинции Сычуань, которая является естественным ареалом обитания этих животных. Об этом сообщил в среду китайский телеканал CGTN.

"Ни одна панда не пострадала в результате землетрясения в Сычуане", - говорится в Twitter телеканала, который ссылается на всекитайский центр защиты этих символизирующих Китай медведей.

Тем временем число жертв стихии уже достигло 12 человек, пострадали более 170. Из зоны бедствия эвакуированы более 30 тысяч туристов. Поисково-спасательная операция продолжается.

В среду утром еще один подземный толчок магнитудой 6,6 произошел на северо-западе КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В результате этого землетрясения нет пострадавших или погибших.

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Землетрясение на юго-западе Китая
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