Ни одна панда не пострадала от землетрясения в Китае

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ТАСС, 9 августа. Ни одна панда не пострадала в результате землетрясения магнитудой 7,0 в юго-западной китайской провинции Сычуань, которая является естественным ареалом обитания этих животных. Об этом сообщил в среду китайский телеканал CGTN.
"Ни одна панда не пострадала в результате землетрясения в Сычуане", - говорится в Twitter телеканала, который ссылается на всекитайский центр защиты этих символизирующих Китай медведей.
No #pandas were hurt in #SichuanEarthquake on Tuesday, according to China's #panda protection center pic.twitter.com/Pmne565CIZ— CGTN (@CGTNOfficial) 9 August 2017
Тем временем число жертв стихии уже достигло 12 человек, пострадали более 170. Из зоны бедствия эвакуированы более 30 тысяч туристов. Поисково-спасательная операция продолжается.
В среду утром еще один подземный толчок магнитудой 6,6 произошел на северо-западе КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В результате этого землетрясения нет пострадавших или погибших.