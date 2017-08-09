ВЦИОМ: россияне стали лучше оценивать политическую и экономическую ситуацию в стране

ТАСС, 9 августа. Россияне стали лучше оценивать экономическую и политическую обстановку в стране, а также вырос индекс социального оптимизма по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Индекс оценок экономического положения страны после максимального значения текущего года, зафиксированного в мае (51 п.), вернулся на прежний уровень, в июле значение показателя составило 47 п. (для сравнения, в январе с.г. - тот же результат, в июле 2016 г. - 34 п.). Согласно данным последнего опроса, 17% россиян оценивают ситуацию выше среднего, 25% - ниже, 55% - средне", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

А политическую обстановку в стране, по последним данным, граждане оценивают ниже, чем в начале года (57 п. в июле против 64-65 п. в январе-феврале), однако выше, чем год назад (53 п. в июле 2016 г.).

"Индекс социального оптимизма после небольшого снижения в июне (до 60 п.), в июле остановился на отметке 62 п. В целом с начала года он не демонстрировал серьезных колебаний. Текущее значение выше показателя годичной давности (52 п.) и полностью повторяет результат июля 2015 г.", - отмечается в исследовании.

Так, сегодня 30% респондентов ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи) и почти втрое меньше (12%) дают негативный прогноз, еще 44% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас.

Индекс оценок общего вектора развития страны в июле ослабил позиции: снижение с 62 до 55 п. - год назад значение показателя было точно таким же. Преимущественно одобряют вектор развития страны 38%, не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении 20% опрошенных.

Материальное положение и удовлетворенность жизнью

По данным ВЦИОМ, оценки материального положения семьи стабильны на протяжении нескольких месяцев: 55-57 п. в апреле-мае, 55 п. в июне-июле - к более высоким значениям начала года они пока не приближаются, равно как и к значениям аналогичных периодов прошлых лет. Текущие значения индексов, скорее, соответствуют уровню июля 2010 и 2011 годов.

Индекс удовлетворенности жизнью в целом за прошлый месяц составил 48 п. - близко к среднегодовому значению по данным на текущий момент (в январе с.г. - 53 п., в июле 2016 г. - 52 п.). О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 46%, об обратном - 25%, еще 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.