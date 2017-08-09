Первый в Якутии школьный технопарк "Кванториум" откроется в сентябре по проекту АСИ

ЯКУТСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Первый в Якутии школьный технопарк "Кванториум" откроется 15 сентября в Якутске по проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом ТАСС сообщил в среду министр образования и науки республики Владимир Егоров.

"15 сентября в Якутске откроется первый школьный технопарк "Кванториум" в рамках реализации программы по дополнительному образованию по проекту Агентства стратегических инициатив. Мы получили федеральную субсидию в размере 57 млн рублей, и на эти средства будет закуплено оборудование для технопарка. В целом будет постепенно создана сеть детских технопарков в республике", - сказал он.

По планам министерства, к 2020 году планируется охватить не менее 75% детей в возрасте от пяти до 18 лет качественными программами дополнительного образования.

Кроме того, министерством ведется целенаправленная работа по ликвидации второй смены обучения и капитальный ремонт школ, находящихся в аварийном состоянии. "По программе "Современная образовательная среда для школьников" до 2020 года планируется создать более 59 тыс. новых мест в образовательных учреждениях республики", - отметил глава ведомства.

По словам Егорова, в прошлом году по этой программе было направлено около 400 млн рублей из федерального бюджета, в этом году объем финансирования увеличится и должен составить 729 млн рублей. "Но уже подготовлена заявка на следующий год на сумму около 1 млрд рублей", - уточнил он.