Первый в Якутии школьный технопарк "Кванториум" откроется в сентябре по проекту АСИ

Ъ: правительство решило электрифицировать желдорог Крыма по наиболее экономному сценариюТранспорт 9 августа, 10:42
В Бурятии возбуждено 52 уголовных дела по фактам лесных пожаровСибирь 9 августа, 10:38
Губернатор Ростовской области утвердил план начала работы аэропорта ПлатовТранспорт 9 августа, 10:35
Жизнь на острове Анзер: как принять туристов, но остаться отшельникомВ стране 9 августа, 10:33
Представительница Башкортостана Гареева выиграла групповую велогонку на СпартакиадеСпорт 9 августа, 10:31
СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военныхПроисшествия 9 августа, 10:30
"Яндекс" и Сбербанк создадут СП на базе "Яндекс.Маркета" стоимостью 60 млрд рублейЭкономика и бизнес 9 августа, 10:22
Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрываПроисшествия 9 августа, 10:20
УГМК ввела новую печь для выплавки золота в слиткиНовости партнеров 9 августа, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Первый в Якутии школьный технопарк "Кванториум" откроется 15 сентября в Якутске по проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом ТАСС сообщил в среду министр образования и науки республики Владимир Егоров.
"15 сентября в Якутске откроется первый школьный технопарк "Кванториум" в рамках реализации программы по дополнительному образованию по проекту Агентства стратегических инициатив. Мы получили федеральную субсидию в размере 57 млн рублей, и на эти средства будет закуплено оборудование для технопарка. В целом будет постепенно создана сеть детских технопарков в республике", - сказал он.
По планам министерства, к 2020 году планируется охватить не менее 75% детей в возрасте от пяти до 18 лет качественными программами дополнительного образования.
Кроме того, министерством ведется целенаправленная работа по ликвидации второй смены обучения и капитальный ремонт школ, находящихся в аварийном состоянии. "По программе "Современная образовательная среда для школьников" до 2020 года планируется создать более 59 тыс. новых мест в образовательных учреждениях республики", - отметил глава ведомства.
По словам Егорова, в прошлом году по этой программе было направлено около 400 млн рублей из федерального бюджета, в этом году объем финансирования увеличится и должен составить 729 млн рублей. "Но уже подготовлена заявка на следующий год на сумму около 1 млрд рублей", - уточнил он.