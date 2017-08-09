Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в Якутии школьный технопарк "Кванториум" откроется в сентябре по проекту АСИ

Общество
9 августа, 9:34 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На реализацию проекта была выделена федеральная субсидия в размере 57 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Первый в Якутии школьный технопарк "Кванториум" откроется 15 сентября в Якутске по проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом ТАСС сообщил в среду министр образования и науки республики Владимир Егоров.

"15 сентября в Якутске откроется первый школьный технопарк "Кванториум" в рамках реализации программы по дополнительному образованию по проекту Агентства стратегических инициатив. Мы получили федеральную субсидию в размере 57 млн рублей, и на эти средства будет закуплено оборудование для технопарка. В целом будет постепенно создана сеть детских технопарков в республике", - сказал он.

По планам министерства, к 2020 году планируется охватить не менее 75% детей в возрасте от пяти до 18 лет качественными программами дополнительного образования.

Кроме того, министерством ведется целенаправленная работа по ликвидации второй смены обучения и капитальный ремонт школ, находящихся в аварийном состоянии. "По программе "Современная образовательная среда для школьников" до 2020 года планируется создать более 59 тыс. новых мест в образовательных учреждениях республики", - отметил глава ведомства.

По словам Егорова, в прошлом году по этой программе было направлено около 400 млн рублей из федерального бюджета, в этом году объем финансирования увеличится и должен составить 729 млн рублей. "Но уже подготовлена заявка на следующий год на сумму около 1 млрд рублей", - уточнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрыва
4
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
5
СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младший
Темы дня
Новости партнеров
Реклама