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Около 500 тысяч оленей привиты от сибирской язвы на Ямале

Общество
9 августа, 9:56 UTC+3 ТАСС

В семи муниципальных образованиях ЯНАО работают более 170 специалистов, делающих прививки животных

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ТАСС, 9 августа. Около 500 тысяч северных оленей, это 60% от всего поголовья региона, привито от сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2017 году. Массовая вакцинация в регионе проводится впервые из-за вспышки болезни, которая была отмечена в арктическом регионе летом 2016 года, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"На сегодняшний день свыше 60% оленей, а это порядка 500 тысяч голов, получили прививки от сибирской язвы. Более 170 специалистов работают в семи муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа одновременно. За сезон 2017 года в автономном округе привьют все поголовье оленей, это более 733 тыс. голов. Вакцина в количестве 900 тыс. доз привезена из Орловской биофабрики", - уточнили в пресс-службе.

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В Ямальском районе, где в прошлом году была обнаружена инфекция, вакцинация уже завершена. "В жаркие дни, которые еще недавно стояли на Ямале (в течение почти трех недель столбики термометра поднимались до отметки в плюс 30 градусов - прим. ТАСС), вакцинация проводилась преимущественно в ночное время. Это было необходимо для того, чтобы олени чувствовали себя комфортно. Пожары не отразились на ходе вакцинации. Но сейчас график незначительно корректируют дожди, так как в мокрую погоду животных не рекомендуется беспокоить", - пояснил главный государственный ветеринарный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Листишенко.

Впервые в этом году проводится повсеместное мечение оленей, закуплено 771 тыс. меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации о вакцинации.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

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