Хуснуллин: в Москве по программе реновации могут начать строить четырехкомнатные квартиры

Ъ: правительство решило электрифицировать желдорог Крыма по наиболее экономному сценариюТранспорт 9 августа, 10:42
В Бурятии возбуждено 52 уголовных дела по фактам лесных пожаровСибирь 9 августа, 10:38
Губернатор Ростовской области утвердил план начала работы аэропорта ПлатовТранспорт 9 августа, 10:35
Жизнь на острове Анзер: как принять туристов, но остаться отшельникомВ стране 9 августа, 10:33
Представительница Башкортостана Гареева выиграла групповую велогонку на СпартакиадеСпорт 9 августа, 10:31
"Яндекс" и Сбербанк создадут СП на базе "Яндекс.Маркета" стоимостью 60 млрд рублейЭкономика и бизнес 9 августа, 10:22
Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрываПроисшествия 9 августа, 10:20
УГМК ввела новую печь для выплавки золота в слиткиНовости партнеров 9 августа, 10:17
Фестиваль христианской культуры на Корфу пройдет при информподдержке ТАССНовости агентства 9 августа, 10:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы могут построить и четырехкомнатные квартиры в новых домах для переселения жителей столицы по программе реновации. Об этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал в интервью газете "Ведомости".
Как сообщил Хуснуллин, на данный момент в новых домах не предусмотрено строительство четырехкомнатных квартир, поскольку их не было и в хрущевках. "Вообще, когда Хрущев строил, о четырехкомнатной квартире никто и не мечтал", - рассказал чиновник. В то же время он не исключил, что такие квартиры могут появиться. "Мы для себя так думаем, что какой-то процент таких квартир стоит построить - 2-3%", - рассказал заммэра.
По словам Хуснуллина, проекты планировок новых кварталов, где будут возведены дома, будут обсуждаться с жителями и должны быть утверждены до конца 2019 года. "Проекты планировок новых кварталов разработаем до 1 августа 2019 г., будем обсуждать их с жителями, утвердить должны до конца 2019 г.", - рассказал он.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.