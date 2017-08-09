Хуснуллин: в Москве по программе реновации могут начать строить четырехкомнатные квартиры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы могут построить и четырехкомнатные квартиры в новых домах для переселения жителей столицы по программе реновации. Об этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал в интервью газете "Ведомости".

Как сообщил Хуснуллин, на данный момент в новых домах не предусмотрено строительство четырехкомнатных квартир, поскольку их не было и в хрущевках. "Вообще, когда Хрущев строил, о четырехкомнатной квартире никто и не мечтал", - рассказал чиновник. В то же время он не исключил, что такие квартиры могут появиться. "Мы для себя так думаем, что какой-то процент таких квартир стоит построить - 2-3%", - рассказал заммэра.

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По словам Хуснуллина, проекты планировок новых кварталов, где будут возведены дома, будут обсуждаться с жителями и должны быть утверждены до конца 2019 года. "Проекты планировок новых кварталов разработаем до 1 августа 2019 г., будем обсуждать их с жителями, утвердить должны до конца 2019 г.", - рассказал он.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.