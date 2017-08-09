Общество охраны природы предложило кандидатуру на пост директора нацпарка в Сочи

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) предложило Минприроды своего кандидата на должность директора Сочинского национального парка - бывшего руководителя Государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода" Игоря Рябоконя. Об этом сообщил ТАСС в среду исполняющий обязанности председателя центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. Временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. 7 августа после решения суда о его восстановлении Пеньковский вышел на работу и снова был уволен новым приказом министра.

"Направили письмо на имя главы Минприроды, где предложили свою кандидатуру на должность директора национального парка Сочи, а также выразили надежду, что новое руководство парка пересмотрит работу по экологическому просвещению и сотрудничеству с общественными организациями", - сказал Расулмухамедов.

Общественные защитники природы считают, что прежнее руководства парка мало внимания уделяло экологической работе с посетителями, сосредоточившись на туристических услугах. "Считаем необходимым развивать в парке не только туризм, но и просвещение - пропаганду бережного отношения к природе. Мы предлагаем рассмотреть возможность создания общественного совета при администрации парка для координации взаимодействия с общественными организациями региона и страны", - отмечается в письме экологической организации (имеется в распоряжении ТАСС).

В ряде СМИ ранее сообщалось, что полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов якобы предложил назначить на должность директора нацпарка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. В аппарате полномочного представителя президента в округе эту информацию опровергли. Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг руководителя национального парка в Сочи.