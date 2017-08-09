Глава СК написал книгу по истории криминалистики и дактилоскопии

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выпустил пособие по распространенной в криминалистике методике идентификации человека по отпечаткам пальцев - дактилоскопии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В своей книге "История криминалистики. Дактилоскопия" председатель СК России Александр Бастрыкин рассказывает о зарождении дактилоскопии, которая в Азии применялась в торговом и семейном праве, а потом получила распространение в странах Южной и Северной Америки, а также Европы. На различных примерах из зарубежной и советской практики прошлого века автор наглядно иллюстрирует, насколько важное доказательственное значение приобрели отпечатки пальцев в уголовном процессе", - сообщила она.
Петренко отметила, что книга будет полезна для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для практических работников органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. "Эта достаточно емкая книга в равной степени будет понятна тем, кто не владеет азами криминалистики", - добавила представитель СК. В ближайшее время книга будет доступна для читателей.