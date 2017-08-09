Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья обратились в ФСБ для расследования образования незаконной свалки

Общество
9 августа, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Крупная мусорная свалка из отходов третьего и четвертого классов опасности обнаружена вблизи полигона "Сафоново" в Раменском

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб от незаконной свалки мусора на 10 га вблизи полигона "Сафоново" в Раменском районе почти в 50 млн рублей. Для расследования и установления виновных ведомство обратилось в УФСБ России по Москве и Московской области, сообщает пресс-служба министерства в среду.

Смотрите также
Полигон бытовых отходов "Кучино"

Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"

"Министерство экологии и природопользования Московской области направило в УФСБ России по Москве и Московской области материалы проверки незаконной свалки, обнаруженной вблизи полигона "Сафоново" в Раменском районе", - сообщается в материале пресс-службы.

"Навалы образованы из отходов третьего и четвертого классов опасности, что существенно увеличивает размер ущерба, нанесенного окружающей среде", - приводятся в сообщении слова министра экологии области Александра Когана.

Эконадзор намерен предъявить сумму ущерба нарушителю, когда он будет установлен, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено
5
СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Страна"
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
СМИ: в Косове арестованы шесть россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама