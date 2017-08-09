Власти Подмосковья обратились в ФСБ для расследования образования незаконной свалки

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб от незаконной свалки мусора на 10 га вблизи полигона "Сафоново" в Раменском районе почти в 50 млн рублей. Для расследования и установления виновных ведомство обратилось в УФСБ России по Москве и Московской области, сообщает пресс-служба министерства в среду.
"Министерство экологии и природопользования Московской области направило в УФСБ России по Москве и Московской области материалы проверки незаконной свалки, обнаруженной вблизи полигона "Сафоново" в Раменском районе", - сообщается в материале пресс-службы.
"Навалы образованы из отходов третьего и четвертого классов опасности, что существенно увеличивает размер ущерба, нанесенного окружающей среде", - приводятся в сообщении слова министра экологии области Александра Когана.
Эконадзор намерен предъявить сумму ущерба нарушителю, когда он будет установлен, отмечается в сообщении.