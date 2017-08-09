В Польше откроют музей в штаб-квартире гестапо, которую пока используют как отель

ВАРШАВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Власти польского курортного города Закопане приняли решение выкупить у частного владельца здание бывшей штаб-квартиры гестапо. Там планируется открыть музей, осуществлять образовательные и социальные проекты. В настоящее время в этом доме, который когда-то называли камерой пыток, размещают на ночлег туристов.

"Большая радость, что после 70 лет борьбы за возможность получить историческое здание, стены которого пропитаны кровью поляков, мы наконец-то дождались возможности достойно позаботиться о памяти тех, кто страдал в этих застенках за свободную Польшу", - отметила одна из инициаторов создания музея в этом месте Люцина Галица-Юрецкая.

Здание гостиницы Palace в Закопане попало в руки гестапо в самом начале Второй мировой войны - в ноябре 1939 года. Там расположились штаб-квартира и тюрьма. По воспоминаниям свидетелей, тюремные камеры всегда были переполнены. Руки и ноги узников заковывались там в кандалы, которые крепились цепями к стенам.

Через эту камеру пыток прошли тысячи поляков и представителей других стран, о чем свидетельствуют выцарапанные на стенах надписи на разных языках. Большинство заключенных пытали. Известно также о том, что несколько сотен человек были убиты гитлеровцами в этих стенах. Многие заключенные после допросов отправлялись отсюда в другие тюрьмы и концлагеря, в том числе в Освенцим.

Свое существование эта пыточная прекратила только в январе 1945 года, когда Красная Армия освободила юго-восточные регионы страны. В 1994 году благодаря усилиям бывших узников в подвалах здания появился небольшой музей. В 1999 году новый владелец здания выставку закрыл, уничтожив часть надписей на стенах. Существующая сейчас в этом доме база отдыха носит старое название этого когда-то современного отеля - Palace.

В 2001 году активистам удалось вновь добиться открытия в подвалах здания музея. Выставку можно посетить лишь два раза в неделю - во вторник и четверг она открывает свои двери на один час. Экспозиция не богата. Представлены несколько десятков писем, фотографий и три пары кандалов. Из шести располагавшихся там когда-то камер посетителям доступны только две. Остальные помещения используются для целей туристического комплекса. Нет информации, что произошло с ванной, которая, по воспоминаниям выживших, была местом самых жестоких пыток и казней.