Жительницы Сочи, осужденные за госизмену и помилованные президентом, вернулись домой

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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Осужденные за госизмену и помилованные президентом РФ жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава благополучно прибыли в Сочи. Об этом ТАСС сообщил в среду их адвокат Иван Павлов.
Ранее сообщалось, что из-за отсутствия денег на билеты освобожденные во вторник из следственного изолятора "Лефортово" в Москве женщины не могли купить билеты на самолет.
"Команда 29" (правозащитное объединение юристов и журналистов - прим. ТАСС) помогла собрать требуемую сумму в 52 тыс. рублей. Анна Кесян и Марина Джанджгава уже в Сочи", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, работа по обжалованию приговоров его подзащитным будет продолжена. "Дело Кесян уже получено Верховным судом из Краснодарского краевого суда. С Мариной Джанджгава ситуация сложнее, еще до обращения к нам она подавала все возможные жалобы. Сейчас наша задача - убедить Верховный суд не учитывать более ранние обращения и принять к рассмотрению новую жалобу", - сказал правозащитник.
В обращении в Верховный суд адвокаты указывают, что распространяемые женщиной данные не могли быть государственной тайной, "поскольку не были ничем защищены".
Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию СМС о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В июле 2017 года Владимир Путин помиловал их.