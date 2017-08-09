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Жительницы Сочи, осужденные за госизмену и помилованные президентом, вернулись домой

Общество
9 августа, 11:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия денег на билеты Анник Кесян и Марина Джанджгава не могли купить билеты на самолет

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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Осужденные за госизмену и помилованные президентом РФ жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава благополучно прибыли в Сочи. Об этом ТАСС сообщил в среду их адвокат Иван Павлов.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия денег на билеты освобожденные во вторник из следственного изолятора "Лефортово" в Москве женщины не могли купить билеты на самолет.

"Команда 29" (правозащитное объединение юристов и журналистов - прим. ТАСС) помогла собрать требуемую сумму в 52 тыс. рублей. Анна Кесян и Марина Джанджгава уже в Сочи", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, работа по обжалованию приговоров его подзащитным будет продолжена. "Дело Кесян уже получено Верховным судом из Краснодарского краевого суда. С Мариной Джанджгава ситуация сложнее, еще до обращения к нам она подавала все возможные жалобы. Сейчас наша задача - убедить Верховный суд не учитывать более ранние обращения и принять к рассмотрению новую жалобу", - сказал правозащитник.

В обращении в Верховный суд адвокаты указывают, что распространяемые женщиной данные не могли быть государственной тайной, "поскольку не были ничем защищены".

Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию СМС о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В июле 2017 года Владимир Путин помиловал их.

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