У Ростуризма нет данных о пострадавших при землетрясении в Китае россиянах

ТАСС, 9 августа. Россияне не обращались в дипломатические представительства в Китае в связи с землетрясением, сведений о пострадавших среди граждан РФ пока нет, сообщили в Ростуризме.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент сведений о наличии среди пострадавших российских граждан нет. Обращений в дипломатические представительства России от российских граждан не зафиксировано", - говорится в сообщении Ростуризма. В ведомстве также добавили, что специалисты продолжают уточнять информацию.

Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Китая, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям властей.

Во вторник в уезде Цзючжайгоу в Китае были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 770 афтершоков. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, еще 217 пострадали.

Однако спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.