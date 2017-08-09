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Рособрнадзор выявил необъективные результаты Всероссийских проверочных работ

Общество
9 августа, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В ведомстве также отметили, что нередко со сложными заданиями школьники справлялись лучше, чем с простыми, что косвенно говорит о том, что учителя помогали решить их правильно

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выявила ряд необъективных результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в апреле-мае 2017 года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Анализ собранных данных о ВПР по русскому языку и математике в 4-х и 5-х классах выявил искажения результатов в отдельных школах. Так, например, были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону, при этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что нередко со сложными заданиями школьники справлялись лучше, чем с простыми, что косвенно говорит о том, что учителя помогали решить их правильно. "Если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что с более сложными заданиями школьникам помогли справиться их учителя", - делают вывод в Рособрнадзоре.

Как подчеркнул глава ведомства Сергей Кравцов, объективные результаты работ важны для повышения качества преподавания дисциплин, а не наказания директоров школ и педагогов.

"Объективность результатов крайне важна во всех оценочных процедурах в системе образования. Это необходимо не для того, чтобы наказать директоров школ и учителей, если учащиеся показали слабые результаты. Это нужно, чтобы оказать таким школам методическую поддержку и повысить качество образования. Мы очень рассчитываем, что опыт этого года будет учтен школами и регионами в следующем учебном году, и по итогам проведения ВПР мы увидим более объективную картину без попыток искусственно завысить результат", - сказал он.

ВПР - итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. В апреле-мае 2017 года ВПР были проведены для учащихся 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов. Участие в них приняли около 40 тыс. школ из всех регионов России и около 3 млн школьников. Результаты анализа ВПР должны быть рассмотрены в ходе августовских педагогических советов.

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