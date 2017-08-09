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Александр Олешко станет ведущим шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ

Общество
9 августа, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

На Первом канале ТАСС сообщили, что актер и телеведущий уже около полугода не является сотрудником, так как для него не было подходящих проектов

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Александр Олешко

Александр Олешко

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Александр Олешко, ранее работавший на Первом канале, станет ведущим шоу "Ты супер! Танцы" для детей-сирот на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует в сентябре 2017 года. Его участниками станут 140 юных танцоров.

"Телеканал НТВ объявляет о том, что ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы" станет заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко", - говорится в сообщении. Отмечается, что Вадим Такменев останется ведущим вокальной программы "Ты супер!", второй сезон которой стартует в следующем году.

В пресс-службе Первого канала ТАСС сообщили, что Олешко, который вел ранее ток-шоу "Точь-в-точь" и "Минута славы", уже несколько месяцев не работает на канале.

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода. Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним не был продлен контракт на 2017 год", - сказал собеседник ТАСС. По данным НТВ, Олешко будет помогать детям, оставшимся без попечения родителей, "сделать первые шаги в танцевальном мире".

"Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами... Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали все, на что они способны. Каждый из них - супер!", - приводятся в сообщении НТВ слова Олешко.

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