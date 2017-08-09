Более 50 тыс. москвичей ознакомились с примерами отделки квартир по программе реновации

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек посетили шоу-рум с примерами отделки квартир по программе реновации в Москве. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"На сегодняшний день у меня нет данных, но на 1 августа шоу-рум посетили более 50 тыс. горожан", - сказал он.
Сейчас демонстрационный зал с отделкой будущих квартир работает на ВДНХ ежедневно, с 10:00 до 19:00 мск, в зале В павильона № 75. По данным заммэра Москвы Марата Хуснуллина, еще один шоу-рум откроют на ВДНХ под открытым небом до конца августа.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.