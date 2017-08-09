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Подводная мерзлота на арктическом шельфе тает быстрее, чем считалось прежде

Общество
9 августа, 12:08 UTC+3 ТАСС

По мнению ученых, это может грозить значительным повышением выхода парникового газа на поверхность

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ТАСС, 9 августа. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) установили, что протаивание (деградация) подводной мерзлоты на Восточно-Сибирском арктическом шельфе за последние 30 лет ускорилось до 14 см в год, что на порядок выше, чем считалось прежде. Это может грозить значительным повышением выхода парникового газа на поверхность, сообщает в среду пресс-служба ТПУ.

"На основе повторного бурения четырех скважин, выполненных Институтом мерзлотоведения Сибирского отделения РАН в 1982-1983 годах, ученые доказали, что скорости вертикальной деградации подводной мерзлоты в последний 30-летний период достигают 18 см в год (среднее значение - 14 см в год), что примерно на порядок выше, чем было принято считать ранее", - говорится в сообщении.

Ранее считалось, что основная часть подводной мерзлоты шельфа морей Восточной Арктики - самого широкого и мелководного шельфа Мирового океана - является сплошной, что исключает возможность дестабилизации гидратов метана. В том числе по этой причине эксперты Межправительственной панели климатических изменений (IPCC) ранее исключили возможность массированного выброса метана (второго по значимости парникового газа) из донных отложений морей Восточной Арктики.

Исследование томских ученых эту оценку опровергает. Установлено, что величина пузырькового потока метана из донных осадков в воду может изменяться от миллиграммов до десятков и сотен граммов с квадратного метра в сутки, что приводит к увеличению концентрации парникового газа в атмосфере до значений, в два-четыре раза превышающих фоновые концентрации.

"Результаты нашего исследования дают принципиально новое знание о механизме процессов, ответственных за изменение состояния подводной мерзлоты на Восточно- Сибирском шельфе, на котором, по разным оценкам, сосредоточено до 80% и более всей подводной мерзлоты Северного полушария, под которой находятся гигантские запасы углеводородов в форме гидратов, нефти, свободного газа. В дальнейшем на основе этих данных будут пересмотрены и изменены подходы к изучению состояния подводной мерзлоты и его математическому моделированию, что крайне важно для снижения георисков, возникающих при проведении разведочного и промышленного бурения", - приводит пресс-служба университета слова руководителя Международной лаборатории изучения углерода арктических морей ТПУ Игоря Семилетова.

Экспедиция в моря Восточной Арктики проходила в 2016 году совместно с учеными из Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН при участии Института океанологии РАН и Института физики атмосферы РАН. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Nature Communications, соавторами стали ученые из России и Швеции.

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