Жителям пострадавшего от паводка Уссурийска досрочно выплатят пенсии

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. "Почта России" досрочно выплатит пенсии за август жителям пострадавшего от паводка Уссурийского городского округа Приморья. Об этом в среду сообщает пресс-служба предприятия.

"В связи с ухудшением транспортной доступности с 10 августа в ряде населенных пунктов Уссурийского городского округа организуется досрочная выплата пенсий за август. Эвакуированные и выехавшие из пострадавших районов жители смогут получить социальные пособия в почтовых отделениях до 21 августа или же в следующем выплатном периоде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморском крае были затоплены отделения в селе Раздольном, Тереховке, Шкотове, Михайловке, Покровке, а также несколько отделений в Уссурийске. Сейчас в них проводят восстановительные работы.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В шести муниципалитетах на юге края - Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском и Пограничном районах, а также в Уссурийском городском округе - оказались подтопленными жилые дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро среды, в регионе остаются затопленными 28 сел, в том числе 577 домов и 2,053 тыс. придомовых территории. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка.