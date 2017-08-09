Экспедиция на вездеходах по арктическому бездорожью пересекла плато Путорана

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Экспедиция "На Восток!" по бездорожью Арктики пересекла на вездеходах плато Путорана. Об этом сообщает пресс-служба экспедиции.

Трансконтинентальная экспедиция "На восток! " проходит на четырех российских вездеходах "Шерп". Она стартовала 14 апреля из Архангельска и планирует финишировать в начале ноября в Петропавловске-Камчатском. Задача экспедиции - прохождение летнего маршрута вдоль Полярного круга и демонстрация возможности непрерывного транспортного сообщения в труднодоступных районах Севера. Ближайшая остановка планируется в Жиганске (Республика Саха).

"Команда экспедиции потратила три недели на прохождение плато ровно "по экватору" с запада на восток. Максимальная высота проезда - 1400 м над уровнем моря. После предварительной разведки подъем на плато прошел по распадку реки Бурдыкан", - говорится в сообщении.

На старте лидер экспедиции, конструктор "Шерпа" Алексей Гарагашьян отмечал, что ключевым участком, от которого зависит успех экспедиции, является плато Путорана - наиболее приподнятый и сильно расчлененный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае. До экспедиции Гарагашьяна доступ сюда осуществлялся только вертолетом, а также по воде или пешком.

"Движение напрямую через плато с подъемом на большую высоту - это большая экономия времени и солярки, ведь и то, и другое не бесконечно. И кстати, во время подъема на плато мы ни разу не воспользовались лебедками, хотя были уверены, что они понадобятся", - приводятся в сообщении слова Гарагашьяна.

В прохождении горных рек, течение которых слишком сильно для стандартных "Шерпов", с лучшей стороны показала себя экспериментальная десятиколесная модель, которой управляет сам конструктор. Благодаря своей длине и мощности вездеход легко справляется со спуском и подъемом по крутым берегам, а также способен "держать" течение с минимальными потерями от заданного курса.