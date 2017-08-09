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Мэрия Москвы не будет пересматривать место проведения митинга вкладчиков банка "Югра"

Общество
9 августа, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Столичные власти считают невозможным организацию митинга в центре города из-за проведения работ по благоустройству

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не будут пересматривать перенос уже согласованного места проведения митинга вкладчиков банка "Югра", который должен состояться 15 августа в "Гайд-парке" Сокольников. Отказ властей связан с невозможностью проведения митинга в центр столицы из-за работ по благоустройству. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Ранее пресс-секретарь департамента Елена Романова сообщила ТАСС, что власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка "Югра" 15 августа, перенеся место проведения с Трубной площади в "Гайд-парк" Сокольников из-за работ по благоустройству территории города. Митинг должен пройти 15 августа с 16:00 до 20:00 мск. Разрешенная численность митингующих сокращена вдвое, до 1,5 тыс. человек, поскольку это максимальная вместимость "Гайд-парка".

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После этого руководитель инициативной группы Николай Николаев написал в группе "Превышенцы банка "Югра" и пострадавшие юр. лица" в социальной сети "ВКонтакте", что вкладчики не согласны с выделенным местом и будут предлагать мэрии альтернативные варианты для проведения митинга в центральной части Москвы.

"Мы не будем рассматривать перенос. Это наше окончательное решение. От вкладчиков поступила заявка, но они предложили много мест, которые ближе к центру, чем то, которое было. Но дело не в том, что в центре, а в том, что нет возможности сегодня проводить мероприятия в центре города из-за благоустройства", - сказал Черников.

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам Агентством по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей.

Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

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