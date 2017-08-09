В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 34-летней давности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Рекордно высокое атмосферное давление отмечается в Москве.

Как сообщили в столичном Метеобюро, утром в среду барометры показали 757,4 мм ртутного столба, что выше рекордного показателя для 9 августа - 755,8 мм ртутного столба.

"Атмосферное давление на метеостанции ВДНХ утром поднялось до 757,4 мм ртутного столба. Прежний суточный рекорд составлял 755,8 мм ртутного столба и был установлен в 1983 году", - отмечается в сообщении.

В течение дня атмосферное давление продолжит расти, точное значение нового суточного максимума станет известно в четверг.