В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 34-летней давности

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Рекордно высокое атмосферное давление отмечается в Москве.
Как сообщили в столичном Метеобюро, утром в среду барометры показали 757,4 мм ртутного столба, что выше рекордного показателя для 9 августа - 755,8 мм ртутного столба.
"Атмосферное давление на метеостанции ВДНХ утром поднялось до 757,4 мм ртутного столба. Прежний суточный рекорд составлял 755,8 мм ртутного столба и был установлен в 1983 году", - отмечается в сообщении.
В течение дня атмосферное давление продолжит расти, точное значение нового суточного максимума станет известно в четверг.