Роспотребнадзор призвал ускорить введение ограничений на курение кальянов и вейпов в кафе

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ТАСС, 9 августа. Введение ограничений на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами необходимо осуществить "максимально быстро". Такое мнение журналистам озвучила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Стратегия [Минздрава о здоровом образе жизни] - это результат работы нескольких федеральных органов исполнительной власти, представителей научного сообщества, экспертного сообщества. Да, это [ограничение на кальяны в кафе] было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать и делать максимально быстро", - сказала Попова, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддерживает ли Роспотребнадзор предложение о запрете на курение кальяна и электронных сигарет в ресторанах и кафе.
О необходимости такого законодательного запрета говорится в стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), которую, по данным газеты "Известия", утвердил Минздрав. Кроме того, эта мера содержится в антитабачной концепции Минздрава, сообщал ранее ТАСС.
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ.
В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.
Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.
Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие - прим. ТАСС) во всем мире являются основной причиной смертности населения.