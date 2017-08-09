В этом году в хадж отправятся около 400 верующих из Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Около 400 жителей Кабардино-Балкарии (КБР) совершат в этом году хадж - паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель руководителя Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Хызыр Мисиров.

"Квота для нашей республики в этом году на паломничество осталась неизменной - 390 человек. Это количество людей мы собрали (в прошлом году эта цифра перевалила за 300). Первая группа выезжает 17 августа прямым рейсом до Саудовской Аравии. 19 августа выезжают паломники, выбравшие комбинированный вариант транспорта", - сказал он.

Самому старшему паломнику из КБР - 83 года, самой старшей паломнице - 82, самым младшим в этом году станет 24-летний молодой человек. Большая часть паломников - мужчины.

В республике, как и в предыдущие годы, работает специально созданный оргкомитет, помогающий с получением виз, предоставлением транспорта и сопровождения. В пути верующих будут сопровождать четыре сотрудника ДУМ. Предварительно с паломниками провели беседу таможенники и пограничники, которые проинформировали их об условиях совершения паломничества, правилах пересечения государственной границы и провоза багажа, рассказал Мисиров.

Стоимость путевки в 2017 году варьируется от 2 тыс. до 3,1 тыс. долларов. "Цена зависит от вида транспорта и гостиницы, которую выбирают паломники. Расходы на питание туда не включены", - отметил он.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.