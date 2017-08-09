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График временного отключения электричества введен в ряде городов и районов Кубани

Общество
9 августа, 12:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, августа. /ТАСС

Такая мера вводится для снижения рисков незапланированных отключений электроснабжения в условиях жаркой погоды

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КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Энергетики Кубани из-за сложной ситуации с энергоснабжением Крымского полуострова ввели график временного отключения света в трех городах и пяти районах Кубани. Такая мера вводится для снижения рисков незапланированных отключений электроснабжения в условиях жаркой погоды и роста электропотребления, сообщила в среду пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На территории Юго-Западного энергорайона Краснодарского края производится отключение потребителей в объеме до 110 МВт в период с 20:00 до 23:00 мск. График действует на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах", - отмечается в сообщении.

В региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что отключения электроэнергии будут носить точечный характер.

"Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова", - отметили в краевом ведомстве.

В региональном диспетчерском управлении энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея в свою очередь добавили, что в течение трех последних дней в регионе отмечаются рекордные объемы потребления электроэнергии. "8 августа в 14:00 мск в Кубанской энергосистеме достигнут очередной исторический максимум потребления мощности, который составил 5 032 МВт, что на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 года", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в энергосистемах Республики Крым и Севастополя также отмечаются экстремально высокие температуры, а потребление электрической мощности в регионе превысило исторический максимум нагрузок. Часть дефицита мощности устраняется переводом потребителей на децентрализованное электроснабжение от резервных источников снабжения электрической энергией, суммарная мощность которых составляет 110 МВт (Республика Крым - 90 МВт, г. Севастополь - 20 МВт).

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