Детские лагеря в 2018 году откроются только с разрешения Роспотребнадзора

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Детские лагеря в новом оздоровительном сезоне летом 2018 года смогут открыться только в случае, если у них будет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, сообщила журналистам в среду глава ведомства Анна Попова.
Роспотребнадзор наделен полномочиями выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для учреждений отдыха и оздоровления детей. Соответствующий закон вступит в силу 10 сентября.
"Учреждение для отдыха и оздоровления может открыться только после выдачи ему санитарно-эпидемиологичекого заключения", - сказала она.
Попова также отметила, что для реализации полномочий Роспотребнадзора уже готовы все подзаконные акты.