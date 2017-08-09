Детские лагеря в 2018 году откроются только с разрешения Роспотребнадзора

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Детские лагеря в новом оздоровительном сезоне летом 2018 года смогут открыться только в случае, если у них будет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, сообщила журналистам в среду глава ведомства Анна Попова.

Роспотребнадзор наделен полномочиями выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для учреждений отдыха и оздоровления детей. Соответствующий закон вступит в силу 10 сентября.

"Учреждение для отдыха и оздоровления может открыться только после выдачи ему санитарно-эпидемиологичекого заключения", - сказала она.

Попова также отметила, что для реализации полномочий Роспотребнадзора уже готовы все подзаконные акты.