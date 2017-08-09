Папа Франциск обратился к представителям всех религий с молитвой о мире

ВАТИКАН, 9 августа. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Папа Франциск призвал служителей разных культов "молиться и сотрудничать на благо мира, возрождая гармонию во многих частях света, растерзанных войной и терроризмом", - цитирует служба печати Святого престола послание, с которым понтифик обратился к Коэю Морикаве, верховному священнику японской буддийской школы Тэндай. Документ приурочен к XXX межрелигиозной молитвенной встрече о мире, которая проходит в святилище на горе Хиого в японском городе Киото в годовщину американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Франциск приветствует участников встречи - представителей различных религиозных традиций, заверяя их в своей духовной близости и присоединяясь к их молитвам о мире. "Этот ежегодный религиозный саммит, - пишет понтифик, - вносит значительный вклад в созидание духа диалога и дружбы, который позволяет последователям мировых религий прокладывать сообща новую стезю мира в нашей человеческой семье". Папа римский отметил, что именно молитва вдохновляет и поддерживает наше стремление к миру; она "помогает углубить наше взаимное человеческое уважение, укрепляет узы любви между нами и вдохновляет на энергичные усилия по продвижению справедливых отношений и братской солидарности".

Римский первосвященник подчеркивает, что "в современном мире, отмеченном насилием, терроризмом и растущими угрозами нашему общему дому, свидетельство молитвы и общей обеспокоенности несет важнейшее послание людям доброй воли". Будучи людьми веры, "мы убеждены, что прочный мир действительно возможен, ибо знаем: нет ничего невозможного, если мы обратимся к Богу в молитве", - пишет папа Франциск.

Обозреватели напоминают, что впервые молитвенная межрелигиозная встреча о мире на горе Хиого была проведена в августе 1987 года; примером и вдохновением для нее стал Всемирный день молитвы о мире в священном итальянском городе Ассизи 27 октября 1986 года.