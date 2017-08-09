Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский Институт здоровья откроет научно-исследовательский центр в "Сколково"

Общество
9 августа, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Работа оператора направлена на снижение экономических потерь работодателей из-за болезней сотрудников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Американский институт здоровья и управления продуктивностью (The Institute for Health and Productivity Management, IHPM) откроет в московском Международном медицинском кластере научно-исследовательский центр, говорится в сообщении площадки.

IHPM работает на рынке с 1997 года. Работа оператора направлена на снижение экономических потерь работодателей из-за болезней сотрудников. Иными словами, IHPM специализируется на программах корпоративного здоровья и профилактики на рабочем месте.

В московском медкластере IHPM создаст научно- исследовательский центр, который будет реализовывать полевые проекты на базе производственных компаний - партнеров. В центре будут организованы учебные центры компетенций по направлениям: гигиена питания и метаболическое здоровье, кардио-респираторное здоровье, персонализация фитнеса и физических нагрузок, здоровый сон и велнес, поведенческое здоровье. В кластере также появится лабораторно-практический центр для исследований статуса здоровья по ключевым направлениям профилактики неинфекционных заболеваний, а также центр удаленной поддержки на базе IT-платформы.

IHPM также намерен развивать сотрудничество с Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также программой "здоровье 360" созданной под эгидой РСПП.

"Крупные российские компании заинтересованы в профилактике заболеваний своих сотрудников и программах по охране психического здоровья, помогающих снизить убытки и увеличивающих производительность. Однако нам известно, что в России только СУЭК проводит мероприятия в этой области. Мы надеемся, что программами института будут пользоваться не только российские вертикально-интегрированные компании, но и муниципалитеты, в которых проживают работники производственных объектов таких компаний. Это будет способствовать повышению качества и продолжительности жизни населения", - заявил сооснователь, президент и генеральный директор IHPM Шон Салливан.

IHPM имеет сеть подразделений в США, Латинской Америке, Китае, на Ближнем востоке, в Европе и Африке. Институт здоровья и управления продуктивностью сотрудничал с Chevron, Saudi Aramco, Shell, BP, China National Petroleum, Nestle, Unilever, Pfizer Intel, CISCO, Johnson & Johnson, Abbott, Pfizer и т.д. Институт также сотрудничает с муниципальными органами США.

О кластере

ММК - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России, который создан и контролируется правительством Москвы. Кластер строится на территории инновационного центра "Сколково" на арендованных земельных участках общей площадью 57 га.

Власти рассчитывают, что ММК позволит значительно развить здравоохранение Москвы и Московской области.

Уникальность проекта кластера в том, что медицинские клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на его территории без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

В 2017 году Фонд международного медицинского кластера начал международное роуд-шоу по привлечению медицинских операторов и инвесторов. К 2029 году кластер планирует объединить на своей территории 15 специализированных клиник, образовательный и научно-исследовательский центры, инфраструктуру для проживания пациентов и медицинских работников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 34-летней давности
5
Посольство РФ в Сербии подтвердило задержание шести россиян в Косове
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспорту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама