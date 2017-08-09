Около 400 мусульман Крыма в этом году отправятся в хадж

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Число мусульман Крыма, которые планируют отправиться в хадж, в этом году по сравнению с прошлым выросло на 10% - до 400 человек. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

"В этом году квоты на совершение хаджа для крымчан нет, отправляются все желающие, заявки подали порядка 400 человек", - рассказал собеседник агентства. "Регистрация желающих отправиться в паломничество продолжается, но с условием, если на руках уже есть заграничный паспорт", - уточнили в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМ).

По словам Смирнова, хадж для крымских мусульман стал доступнее после воссоединения Крыма с Россией. Если при Украине он был доступен для 25-30 человек, то первые группы паломников уже в российском Крыму были массовые. "Динамика явная: в прошлом году в хадж отправились из Крыма 365 человек, в позапрошлом было порядка 150-200 человек", - сказал он.

Первая группа мусульман из Крыма отправится к святыням ислама 14 августа, отметили в ДУМ.

В республике проживает порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.