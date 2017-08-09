Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 400 мусульман Крыма в этом году отправятся в хадж

Общество
9 августа, 13:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Хадж для крымских мусульман стал доступнее после воссоединения Крыма с Россией

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Число мусульман Крыма, которые планируют отправиться в хадж, в этом году по сравнению с прошлым выросло на 10% - до 400 человек. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Смотрите также

Хадж: как правильно подготовиться к паломничеству в Мекку

"В этом году квоты на совершение хаджа для крымчан нет, отправляются все желающие, заявки подали порядка 400 человек", - рассказал собеседник агентства. "Регистрация желающих отправиться в паломничество продолжается, но с условием, если на руках уже есть заграничный паспорт", - уточнили в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМ).

По словам Смирнова, хадж для крымских мусульман стал доступнее после воссоединения Крыма с Россией. Если при Украине он был доступен для 25-30 человек, то первые группы паломников уже в российском Крыму были массовые. "Динамика явная: в прошлом году в хадж отправились из Крыма 365 человек, в позапрошлом было порядка 150-200 человек", - сказал он.

Первая группа мусульман из Крыма отправится к святыням ислама 14 августа, отметили в ДУМ.

В республике проживает порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 34-летней давности
5
Посольство РФ в Сербии подтвердило задержание шести россиян в Косове
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспорту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама