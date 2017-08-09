Второй шоу-рум реновации в Москве спроектируют с учетом замечаний переселенцев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Второй шоу-рум с примерами отделки квартир по программе реновации, который откроют на ВДНХ до конца августа, будет спроектирован с учетом замечаний посетителей первой, ознакомительной экспозиции. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Сейчас демонстрационный зал с отделкой будущих квартир работает на ВДНХ ежедневно, с 10:00 до 19:00, в зале В павильона №75.

"Мы первый шоу-рум делали без стандартов (отделки комфорт-класса - прим. ТАСС). Настроения у посетителей разные, в основном, позитивные. Я в одно из воскресений приехал и затерялся в массе не как представитель департамента, а как обычный житель Москвы. И вот я подслушал следующее: хозяйка с супругом задаются вопросом, зачем на кухне постелен ламинат: все-таки кухня - это место, где вода и так далее", - сказал он.

Левкин выразил мнение, что пол кухни должен быть отделан именно ламинатом, поскольку "плитка холодновата". "Второе, что я услышал по однокомнатной квартире: маленькая. Третье: нет кладовок", - добавил он.

По его словам, все замечания посетителей будут учтены, и новый шоу-рум, который откроется под открытым небом на ВДНХ до конца августа, будет спроектирован с учетом этих замечаний.

Накануне в Москве были приняты стандарты отделки квартир, согласно которым они будут иметь увеличенную по сравнению со старыми пятиэтажками высоту потолков, улучшенную звукоизоляцию, датчики задымления, счетчики учета коммунальных услуг, застекленные лоджии и балконы.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.