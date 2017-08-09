В Севастополе введен особый противопожарный режим

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим действует в Севастополе с 9 августа, в частности, введены ограничения на посещение лесов. Об этом сообщила в среду пресс-служба севастопольского правительства.
"С 9 августа на территории Севастополя введен особый противопожарный режим. Введены существенные ограничения в области пожарной безопасности, направленные на предотвращение разведения костров в лесных массивах, профилактику и предупреждение лесных пожаров", - говорится в сообщении.
В городе сейчас установилась жаркая и сухая погода. По данным синоптиков, температура воздуха днем поднимается до 37 градусов.