В Севастополе введен особый противопожарный режим

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Особый противопожарный режим действует в Севастополе с 9 августа, в частности, введены ограничения на посещение лесов. Об этом сообщила в среду пресс-служба севастопольского правительства.

"С 9 августа на территории Севастополя введен особый противопожарный режим. Введены существенные ограничения в области пожарной безопасности, направленные на предотвращение разведения костров в лесных массивах, профилактику и предупреждение лесных пожаров", - говорится в сообщении.

В городе сейчас установилась жаркая и сухая погода. По данным синоптиков, температура воздуха днем поднимается до 37 градусов.