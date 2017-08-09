Госорганизации могут обязать принимать меры по предупреждению коррупции среди работников

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минтруд подготовил законопроект, который обязывает госорганизации принимать меры, направленные на предупреждение коррупции среди своих сотрудников, сообщает в среду пресс-служба министерства.
В документе, который размещен на федеральном портале нормативных и правовых актов, отмечается, что организации обязаны определить подразделения или должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений.
"Проводить оценку коррупционных рисков не реже одного раза в два года в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам", - говорится в проекте закона.
Также организации обязаны внести изменения в трудовые договоры о дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. Документ обязывает работодателя обеспечить прием, рассмотрение и конфиденциальность уведомлений работников о фактах склонения к совершению преступления.
"Для того, чтобы учесть мнение бизнеса, мы договорились с Торгово-промышленной палатой (ТПП) России и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что антикоррупционные стандарты будут разрабатываться бизнес-сообществом, проходить процедуру одобрения Национальным советом по предупреждению коррупции и потом утверждаться уполномоченным федеральным государственным органом", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.
Закон может вступить в силу с 1 января 2019 года.