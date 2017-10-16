Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностями

Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих занимается туротерапией с 2013 года. Это понятие означает реабилитацию путем поездок и экскурсий. Поездки для своих читателей в библиотеке проводили и раньше, но именно тогда в учреждении появилась отдельная структура — центр поддержки доступного туризма "Инватуринфо". "Я сама очень люблю путешествовать, и я сталкивалась с некоторыми барьерами", — рассказывает куратор центра Елена Лиханос.

Елена тоже плохо видит: может различать время суток, при хорошем освещении — цвет, но различать предметы не может. По ее словам, доступная туристическая среда в России пока только создается. Но каждая поездка — шанс для человека вырваться за пределы своей квартиры, привычных улиц и образов. "Когда человек не имеет возможности выбраться, то появляются и психологические барьеры: а смогу ли я, а как это сделать?" — поясняет наш собеседник.

Почувствовать атмосферу

Центр поддержки доступного туризма организует поездки при поддержке партнеров и с помощью выигранных государственных грантов. Специалисты консультируют турфирмы, создают виртуальные экскурсии, разрабатывают туристические маршруты, хотя вначале обращались к турфирмам, пытаясь адаптировать уже готовые. "Люди с инвалидностью не слишком часто обращаются в турфирмы, поскольку не всегда уверены, что могут получить адаптированный сервис. А специалисты турсферы не видят таких туристов и думают, что их нет", — рассказывает Елена Лиханос.

Развернуть © Елизавета Щукина/Фонд "Со-единение" © Елизавета Щукина/Фонд "Со-единение"

"Когда люди говорят, что слабовидящему не нужны экскурсии, поскольку человек не видит, они забывают, что у нас есть не только зрение. У человека слабовидящего на первый план выходят слух, обоняние, осязание, вкус. Невозможно описать, как замечательно, к примеру, в городе Кисловодске, — эти ощущения, эту атмосферу можно только прочувствовать", — говорит она.

Сотрудники центра и волонтеры, сопровождающие необычных туристов в поездках, замечают, что люди меняются. "Мы ездили в Элисту — нам разрешили прикоснуться к убранству в буддистских храмах. В "Городе шахмат" обычно не разрешают трогать фигуры, но нам позволили. После этого один турист сообщил, что хочет играть в шахматы, еще несколько человек захотели побольше узнать про философию буддизма. Людей эти поездки вдохновляют на то, чтобы развиваться", — считает Елена.

Потискать хаски

Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", имеющий 30 досуговых центров в различных регионах, регулярно проводит мероприятия для людей с нарушением слуха и зрения — встречи, экскурсии, туристические поездки. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь "Со-единения" Алексей Карпухин, у фонда — около 3,5 тыс. подопечных по всей России.

"Большинство наших подопечных живут в специальных интернатах и предоставлены сами себе, — говорит пресс-секретарь "Со-единения" Алексей Карпухин. — В силу специфики своего состояния слепоглухие — достаточно одинокие люди, и для них очень важно общение. При этом среди них всего 4% людей с полным отсутствием зрения и слуха. У остальных может частично сохраняться либо слух, либо зрение, либо то и другое. Туристические поездки для слепоглухих — совершенно особенные. Самое важное для них — это тактильное восприятие мира".

Развернуть © Елизавета Щукина/Фонд "Со-единение" © Елизавета Щукина/Фонд "Со-единение"

В прошлом году фонд организовал поездку для слепоглухих в Карелию. Они посетили Кижи, святой источник, питомник хаски. "Понятно, что визуально красоту мест таким людям оценить сложно. Но они смогли ощутить текстуру старого дерева, осмотреть макеты церквей руками, побывать в старой избе и выпить чаю, познакомиться со старинными ремеслами, например, бисероплетением. На святом источнике они могли умыться водой, ощутить ее прохладу. В собачьем питомнике — потискать хаски, подружиться с ними", — рассказывает пресс-секретарь.

В этом году, с 10 по 16 сентября, в Дагестане в рамках первой Всероссийской недели культуры и реабилита­ции слепоглухих удалось собрать со всей страны около 200 подопечных фонда "С­о-единение", который организовал это мероприятие.

"Мы долго выбирали регион для проведения Всероссийской недели культуры и реабилитации слепоглухих и в какой-то момент остановились на Дагестане, где очень тесно сотрудничаем с местными обществом слепых и обществом глухих. И к тому же тут есть и море, и погода хорошая, и есть что посмотреть: природа, колорит местный", — рассказала ТАСС руководитель программы "Региональное развитие" фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Елена Гелескул.

Участники недели за шесть дней смогли посетить Дербент, Кубачи, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, а также новую Аллею мастеров в Махачкале. "У меня в группе было 20 человек из разных городов России, все в основном слабослышащие и слабовидящие. Мы все время друг другу помогали, вместе танцевали, веселились, рассказывали друг другу какие-то истории. Эту неделю мы прожили как одна семья, и впечатления здесь, конечно, незабываемые", — рассказывает школьный психолог из города Лермонтов (Ставропольский край), волонтер Всероссийской недели слепоглухих Мария Целовальник.

Экспонаты руками трогать

В сувенирном цехе Новгородского музея-заповедника с конца 2016 года создают высокоточные копии находок, сделанных на археологических раскопках в Великом Новгороде. Такие 3D-реплики изучают незрячие посетители музея, рассказала ТАСС заместитель директора Новгородского музея-заповедника Ольга Соболева.

"Модели, отсканированные с высокой точностью, можно потрогать руками, чтобы получить представление о мельчайших деталях, как, например, на этих копиях двух монет XI и XV веков", — говорит она.

Развернуть © Новгородский музей-заповедник © Новгородский музей-заповедник

Объемные реплики киевского сребренника и новгородской денги выполнены из пластика. "К открытию сентябрьской выставки "От обители земной в обитель небесную" мы изготовили специальную экспозицию для незрячих, куда вошли предметы из раскопок — кирпичи, плитка и другие артефакты, которые при касании все-таки дают подлинные ощущения", — добавила она.

Экскурсии для инвалидов в колясках, по словам Соболевой, пока недоступны на большинстве музейных объектов, поскольку это памятники архитектуры, и встраивать в них лифты запрещено законом. Но в 2019 году в здании Музея изобразительных искусств появится спецподъемник, который сможет доставлять человека с ограниченными возможностями на любой из трех этажей музея. К следующему туристическому сезону по части Новгородского кремля пустят два электромобиля с вагончиками, оборудованными аудиогидами для слабослышащих людей.

Безбарьерные экскурсии

Экскурсии по исторической части Новосибирска для музея города — явление привычное. А вот интерактивные экскурсии для людей с инвалидностью стали для них новинкой. Как рассказала корреспонденту ТАСС сотрудник музея Любовь Писарева, идея проложить маршрут для людей с ограниченными возможностями возникла еще в 2013 году, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас.

"Мы собрали группу незрячих и глухих людей, совместно с Областной библиотекой для незрячих и слабовидящих напечатали под маршрут рельефно-графические изображения, чтобы участникам было на что ориентироваться. Дополнили экскурсию запахами и звуками. Например, в определенный момент экскурсанты могли почувствовать запах духов "Красная Москва", который когда-то доносился из парфюмерного магазина, или услышать звуки, которые звучали из открытых окон в старом Новониколаевске", — поясняет Любовь Писарева.

Первая безбарьерная прогулка в сентябре вышла небольшой: за час 20 экскурсантов прошли по центральной улице Новосибирска — Красному проспекту — чуть меньше километра. По словам гида, сейчас они собирают реакцию участников экскурсии, чтобы в будущем учесть все недостатки первого опыта. Скорее всего, экскурсии возобновят летом следующего года, когда погода позволит спокойно гулять по городу.

Светлана Ефимова, переводчик русского жестового языка, рассказывает, что на подобные экскурсии действительно нужно закладывать чуть больше времени, чем на обычные маршруты. И связано это с особенностями восприятия глухих или слабослышащих людей.

"У глухих есть интерес, есть потребность в таких акциях. Единственная сложность в том, что за час экскурсии гиду нужно выдать определенный набор информации, а глухим нужно и послушать экскурсовода через переводчика, и посмотреть по сторонам. Поэтому на это нужно чуть больше времени", — объясняет Светлана.

Сами участники экскурсии пока довольны всем, и прежде всего потому, что уже сам факт такой прогулки многим подарил возможность просто "выйти в люди" и прогуляться по Новосибирску. "Это мой любимый город, который я на этой экскурсии смогла заново почувствовать, — говорит Наталья Меновщикова. — Таких мероприятий, увы, у нас слишком мало, но про нас нельзя забывать — мы ведь тоже хотим быть в курсе всего, что происходит вокруг".

Покорить колоннаду Исаакия

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" входит в топ-5 самых доступных для инвалидов музеев Санкт-Петербурга. Посетители на инвалидных колясках могут осматривать интерьеры собора и даже подниматься на колоннаду Исаакия, чтобы увидеть город с высоты 37 метров.

"В 2016 году Исаакиевский собор и храм Спаса на крови посетили 798 человек с нарушением здоровья — инвалиды по зрению, слуху, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением психического развития", — рассказали ТАСС в пресс-службе музея. За год число особых туристов выросло здесь более чем в два раза.

Сейчас здание собора оборудовано специальными пандусами с южного и северного фасадов, для инвалидов предоставляется парковка. В юго-западной звоннице есть скоростной лифт и специальный подъемник, ведущий на круговую смотровую площадку. Ежедневная 20-минутная экскурсия "Город с высоты птичьего полета" с подъемом на колоннаду для инвалидов-колясочников проводится каждый сезон с апреля по октябрь, кроме случаев, когда в северной столице стоит очень плохая погода. Посетители поднимаются на колоннаду с сопровождающими; обязательное требование — тепло одеться.

Палаточный лагерь на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке этим летом смогли отдохнуть в палаточном лагере "Инвалето" более 100 семей с детьми, чьи возможности передвижения ограничены. "Помимо этого, в лагере отдохнули еще около 300 взрослых инвалидов-колясочников", — рассказал ТАСС председатель общественной организации "Ковчег" Артем Моисеенко.

© Общественная организация инвалидов-спинальников Ковчег

Впервые лагерь был открыт в 2009 году, и с тех пор число отдыхающих на острове Русский инвалидов только растет. Сюда можно приехать со своей палаткой или занять пляжные домики. Весь берег бухты застелен специальными деревянными дорожками — это упрощает передвижение инвалидной коляски. В лагере есть кухня, столовая, зона отдыха, душ, туалеты, спортивные площадки. Предусмотрена и возможность купания для колясочников. Для этого используется специальная тележка, позволяющая инвалидам безопасно погружаться в воду.

Тележка куплена на деньги от благотворителей. "Ее стоимость — около 120 тыс. рублей. Всего нам необходимо 3–4 подобные тележки, чтобы полностью обеспечить купание всех желающих на острове Русский", — отмечает руководитель "Ковчега".

Сейчас во Владивостоке создают специализированный пляж, куда инвалиды смогут добираться на общественном транспорте.

Дети и звери

Зоосад "Приамурский" в пригороде Хабаровска вместе с краевой ассоциацией "Здоровье и семья" открыл специальные туры с занятиями по направленной зоотерапии для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями.

"Среди тех, кто уже побывал на наших занятиях, воспитанники хабаровских интернатов для слабослышащих, слабовидящих и слепых, глухонемых, ребята с детским церебральным параличом, расстройствами аутического спектра и другими особенностями развития", — рассказывает одна из соавторов проекта, руководитель краевой ассоциации "Здоровье и семья" Ирина Таенкова.

Развернуть © Ирина Таенкова © Ирина Таенкова

Дети вместе с родителями, педагогами и сопровождающими имеют возможность покормить "контактных" животных, прикоснуться или подержать их в руках.

"Дети и родители в меру своих возможностей принимают участие в специальных адаптивных для таких детей зоофизкультминутках. Они развивают мелкую моторику через самомассаж шишками "Ласковый ежик", подражают звукам животных, выполняют упражнение на координацию движений "Дальневосточный аист" и "ловят рыб" у вольера белого медведя Хабара", — рассказывает о содержательной стороне нового туристического направления собеседница агентства.

Ребят знакомят с обитателями домашней фермы, дают возможность покормить питомцев зоопарка. "Сочетание целительных сил природы и фауны, новые впечатления, двигательная активность, возможность "видеть" через прикосновение к животным и птицам, — все это дает прилив жизненных сил, ярких эмоций и улучшает качество жизни "особых" детей", — отмечает Ирина Таенкова.

Региональная редакция ТАСС