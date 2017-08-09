График временного отключения электричества вводится в Севастополе до 15 августа

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. График временного отключения электричества планируется ввести в Севастополе в часы пикового потребления электроэнергии из-за жары, он будет действовать до 15 августа, сообщает в среду городское управление МЧС РФ со ссылкой "Севастопольэнерго".

"Как сообщает "Севастопольэнерго", при сохранении жаркой погоды, в часы пикового потребления электроэнергии возможен ввод графиков временного отключения (в объеме 15 МВт на период с 20:00 до 22:30 - прим. ТАСС) на территории Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что график временного отключения электроэнергии вводится до 15 августа.

"В данный момент персонал "Севастопольэнерго" переведен на усиленный режим работы, круглосуточное дежурство руководства, выделены дополнительные бригады для быстрого реагирования на отключения в сетях", - добавили в ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в энергосистемах Республики Крым и Севастополя отмечаются экстремально высокие температуры, а потребление электрической мощности в регионе превысило исторический максимум нагрузок.

Часть дефицита мощности устраняется переводом потребителей на децентрализованное электроснабжение от резервных источников снабжения электрической энергией, суммарная мощность которых составляет 110 МВт (Республика Крым - 90 МВт, г. Севастополь - 20 МВт). По прогнозу синоптиков, аномальная жара сохранится на полуострове до середины августа.