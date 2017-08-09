Более 15 незаконно построенных домов снесены в поселке под Тулой

ТАСС, 9 августа. Более 15 незаконно построенных домов снесены в среду в поселке Плеханово под Тулой, сообщили в городской администрации. Весной прошлого года там произошел конфликт между местными жителями и представителями газовой службы из-за незаконного подключения к коммуникациям.

"Был проведен демонтаж 17 незаконных строений, из них 4 строения - кирпичные, 13 - деревянные. Для организации сноса были задействованы сотрудники правоохранительных органов, сотрудники медицинской службы, пожарный расчет ГУ МЧС России по Тульской области и аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Работы по сносу самовольно возведенных построек производили 12 единиц техники", - уточняется в сообщении.

Снос незаконно возведенных домов продолжится в следующем году. "На территории компактного проживания цыган в поселке Плеханово остаются незаконные строения, в отношении которых проходят судебные процессы. По итогам рассмотрения дел мы продолжим снос незаконных строений в следующем году", - сказал глава администрации Тулы Евгений Авиалов.

По данным властей, местные жители могут при желании законно оформить земельные участки в данном населенном пункте. "Жители могут законно оформить земельные участки, в том числе на территории компактного проживания. Сейчас на данной территории имеется девять свободных законных земельных участков, на которые они могут заявить свои права, пройти аукционные процедуры, оформить участки и строиться. Что касается многодетных семей, то они могут получить здесь свободные земельные участки, подав соответствующее заявление в учреждение соцзащиты населения", - уточнил Авилов.

Конфликт в поселке Плеханово

Поселок Плеханово стал известен на всю Россию, когда весной прошлого года несколько сотен домовладений остались без газоснабжения из-за самовольных врезок в газовую магистраль. Как выяснилось, все незаконные подключения были сделаны в месте компактного проживания цыган.

Когда на место ЧП выехала бригада газовой службы, местные жители стали забрасывать сотрудников камнями. Решить ситуацию удалось только при помощи полиции. В поселке были принудительно демонтированы несколько десятков незаконно построенных домов. Всем владельцам снесенных зданий дали возможность получить земельные участки для строительства на законной основе.

В прошлом году в Тульской области по распоряжению губернатора региона Алексея Дюмина был создан координационный штаб для урегулирования ситуации в тульских цыганских поселениях.