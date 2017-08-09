Полтавченко доложил Путину о планах по празднованию 80-летия со дня рождения Собчака

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Празднование 80-летия со дня рождения первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000) пройдет 10 августа "без помпы", но с участием руководства города и всех желающих петербуржцев. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"10 августа юбилей первого мэра Петербурга Анатолия Александровича Собчака - 80 лет. Как-то Вы собираетесь это отметить?" - спросил Путин во время встречи с градоначальником. Полтавченко рассказал о подготовке к этому мероприятию. "Не могу сказать, что будет с помпой, тем более родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах. Но, естественно, город своего первого мэра помнит, пройдут соответствующие мероприятия", - сказал губернатор.

По словам Полтавченко, траурная церемония пройдет на Никольском кладбище, где похоронен Собчак, "а затем на Васильевском острове у его памятника состоится торжественное мероприятие, в котором я планирую лично принять участие". "И, соответственно, все петербуржцы, желающие почтить память Анатолия Александровича, будут также там присутствовать", - добавил руководитель Санкт- Петербурга.

Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 гг. и мэром Санкт-Петербурга в 1991-1996 гг. Владимир Путин в те годы работал сначала его советником, а затем - главой комитета по внешним связям, а также заместителем и первым заместителем мэра Петербурга.