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Госсекретарь Ватикана посетит Россию 21-23 августа

Общество
9 августа, 15:17 UTC+3 МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В последний день визита Пьетро Паролин, возможно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин посетит Россию 21-23 августа, возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в среду в секретариате Апостольской Нунциатуры в Москве.

"Подтверждается визит в Россию государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина 21-23 августа, - отметили в представительстве Ватикана. - Планируется, что 23 августа пройдет его встреча в Сочи с президентом России Владимиром Путиным". Официальным подтверждением пресс-службы Кремля ТАСС пока не располагает.

Кроме того, отметил собеседник агентства, госсекретарь 22 августа встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В рамках визита Паролин также отслужит мессу для католической общины в кафедральном соборе Москвы.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
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