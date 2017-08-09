В Пермском крае волонтеры помогут маломобильным гражданам проголосовать на выборах

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Волонтеры помогут маломобильным гражданам Пермского края проголосовать в этом сентябре на выборах главы региона. Соответствующее соглашение подписали в среду председатель пермской избирательной комиссии Игорь Вагин и министр социального развития Прикамья Павел Фокин, сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

В рамках соглашения волонтеры будут сопровождать маломобильных граждан на избирательный участок. Также специалисты соцзащиты будут информировать избирателей о едином дне голосования и кандидатах, участвующих в кампании, собирать информацию о желающих проголосовать по новому порядку голосования по месту фактического нахождения, а не по месту прописки. Кроме того, маломобильным избирателям помогут передать сведения о желании проголосовать на дому в участковые комиссии.

"Помимо реализации указанных в соглашении пунктов, общая задача ведомств - повысить степень удобства и доступности избирательных участков для данных категорий граждан. У каждого избирателя должна быть возможность выбора, где ему проголосовать наиболее комфортно - дома или на избирательном участке, по месту прописки или месту фактического нахождения. Мы должны такую возможность обеспечить и сделать это так, чтобы пробудить у граждан желание принять участие в выборах губернатора, но без какого-либо давления и принуждения", - цитирует пресс- служба Вагина.

По данным ведомства, в настоящее время 55% избирательных участков оборудовано элементами доступной среды. За два года их количество выросло вдвое.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России".