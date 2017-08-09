На юге России установлен рекорд энергопотребления

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Нагрузка на Объединенную энергосистему (ОЭС) юга России достигла накануне рекордных показателей за всю историю - днем 8 августа потребление составило 15 тыс. 754 МВт, сообщили в среду в компании "Системный оператор Единой энергетической системы" (СО ЕЭС). Причиной стала аномально жаркая погода - энергетики сообщают, что население стало массово использовать кондиционеры.

"В часы дневного максимума нагрузки 8 августа потребление мощности в Объединенной энергосистеме юга достигло 15754 МВт, что на 907 МВт выше величины максимума, зафиксированного 18 июля 2016 года", - говорится в сообщении системного оператора. ОЭС юга России управляет энергосистемами регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО).

Как пояснили в компании "Кубаньэнерго", перегрузка сетей происходит из-за массового включения кондиционеров, вызванного жаркой погодой. В Краснодарском крае, по данным СО ЕЭС, исторический максимум потребления также был отмечен 8 августа и составил 5032 МВт, что на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 года. В Крымской энергосистеме рекордные значения зафиксированы 7 августа: потребление достигло 1249 МВт, что на 70 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2012 года.

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В СО ЕЭС отмечают, что увеличение потребления вынуждает вводить в Краснодарском крае и Крыму графики временного отключения электроэнергии. "В существующих условиях в ОЭС юга исчерпаны технические возможности для обеспечения необходимого уровня потребления в Крымской и Кубанской энергосистемах, что привело к необходимости ввода графиков временного отключения потребления электроэнергии", - говорят в компании.

Ранее сообщалось, что графики временного отключения электроэнергии введены в Крыму и ряде городов и районов Краснодарского края. Они позволяют избежать выхода оборудования из строя, перегрузок на линиях электропередачи и сетевом оборудовании, поясняют энергетики.