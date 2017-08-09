Левитин указал на неисполнение поручений президента по инвестпривлекательности курортов

ЕССЕНТУКИ, 9 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин недоволен срывом сроков выполнения поручений по повышению инвестиционной привлекательности курортов, которые Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета 19 сентября 2016 года. Об этом он заявил в среду на совещании в Ессентуках.

"Цифры пока не очень впечатляют - в перечне поручений президента 13 поручений. Сроки истекли, но, к сожалению, снято с контроля только одно, два - в завершающей стадии, остальные не выполнены", - сказал Левитин.

"Мы посмотрим, что мешает выполнению этих поручений, которые были предложениями субъектов. Президент с ними согласился, а теперь они не выполняются. Посмотрим, что мешает, какие необходимы нормативно-правовые документы, чем мы можем помочь, чтобы привести наши объекты в состояние, о котором говорили на заседании", - сказал он.

Левитин сообщил, что уже осмотрел на Кавказских Минеральных Водах ряд курортных объектов разных форм собственности, курортный парк в Кисловодске. "Мы видим, насколько здесь есть места, где можно привлекать инвестиции, - поле непаханое", - отметил он.

По его словам, необходимо усилить работу по передаче субъектам объектов федеральной собственности, если те готовы их развивать самостоятельно. "Был принят ряд мер по вопросам имущества, по передаче курортных объектов субъектам Федерации. Хочу напомнить, что президент тогда именно так поставил вопрос, что, если федеральные органы исполнительной власти имеют в своем ведении такие объекты, если город или субъект Федерации хочет сам развивать (их) - передавать такие объекты", - сказал Левитин.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов разработать план мер по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса РФ, при этом предусмотреть возможность реализации таких инвестпроектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионного соглашения. Как сообщала ранее пресс- служба Кремля, поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета о повышении инвестиционной привлекательности российских курортов, прошедшего 26 августа 2016 года.