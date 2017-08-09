В Петербурге появятся еще две легальные экскурсии по крышам зданий в историческом центре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Проект проведения легальных экскурсий по крышам зданий в историческом центре Санкт-Петербурга "Доступные крыши", который стартовал в прошлом месяце, будет расширен. Две новых смотровых площадки появятся на улице Зодчего Росси и Невском проспекте осенью и зимой. Об этом сообщила начальник отдела "Городского туристско-информационного бюро" Дарья Щавелева на пресс-конференции в региональном центре ТАСС.

"Авторы проекта планируют расшить географию экскурсий по крышам, в ближайшее время будут доступны крыши на улице Зодчего Росси и на пересечении Невского и Владимирского проспектов", - сказала Щавелева. По ее словам, реализацией проекта занимается та же компания при поддержке комитета по развитию туризма правительства города.

"Планируется, что следующая крыша на улице Зодчего Росси откроется осенью. Вторая будет позже, пока сложно сказать когда именно, скорее всего, это зимний сезон. Степень готовности документации по первой площадке выше", - отметила Щавелева.

Она добавила, что смотровые площадки будут доступны туристам и зимой. "Крыши будут работать круглый год, они приспособлены для этого, там все нормально с техникой безопасности", - отметила Щавелева.

Первая легальная экскурсия по крышам зданий исторического центра Санкт-Петербурга была представлена в конце июля. Для туристов и горожан открыли смотровую площадка в башне дома 65 на Лиговском проспекте. Как сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма вложения предпринимателей в первую площадку составили около 1 млн рублей, ожидаемый срок окупаемости - до трех лет.

Туристические сервисы представляют экскурсии по крышам исторического центра Петербурга как один из способов увидеть город с неожиданной стороны. Проект "Доступные крыши" первым предложил горожанам и гостям Северной столицы легальную смотровую площадку, согласованную властями и проверенную МЧС.