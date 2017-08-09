Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге появятся еще две легальные экскурсии по крышам зданий в историческом центре

Общество
9 августа, 15:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, августа. /ТАСС

Первая легальная экскурсия по крышам зданий исторического центра Санкт-Петербурга была представлена в конце июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Проект проведения легальных экскурсий по крышам зданий в историческом центре Санкт-Петербурга "Доступные крыши", который стартовал в прошлом месяце, будет расширен. Две новых смотровых площадки появятся на улице Зодчего Росси и Невском проспекте осенью и зимой. Об этом сообщила начальник отдела "Городского туристско-информационного бюро" Дарья Щавелева на пресс-конференции в региональном центре ТАСС.

"Авторы проекта планируют расшить географию экскурсий по крышам, в ближайшее время будут доступны крыши на улице Зодчего Росси и на пересечении Невского и Владимирского проспектов", - сказала Щавелева. По ее словам, реализацией проекта занимается та же компания при поддержке комитета по развитию туризма правительства города.

"Планируется, что следующая крыша на улице Зодчего Росси откроется осенью. Вторая будет позже, пока сложно сказать когда именно, скорее всего, это зимний сезон. Степень готовности документации по первой площадке выше", - отметила Щавелева.

Она добавила, что смотровые площадки будут доступны туристам и зимой. "Крыши будут работать круглый год, они приспособлены для этого, там все нормально с техникой безопасности", - отметила Щавелева.

Первая легальная экскурсия по крышам зданий исторического центра Санкт-Петербурга была представлена в конце июля. Для туристов и горожан открыли смотровую площадка в башне дома 65 на Лиговском проспекте. Как сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма вложения предпринимателей в первую площадку составили около 1 млн рублей, ожидаемый срок окупаемости - до трех лет.

Туристические сервисы представляют экскурсии по крышам исторического центра Петербурга как один из способов увидеть город с неожиданной стороны. Проект "Доступные крыши" первым предложил горожанам и гостям Северной столицы легальную смотровую площадку, согласованную властями и проверенную МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
2
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
3
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
4
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама