Более 900 тыс. подписей собрали активисты по всей России за законопроект против абортов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 900 тыс. подписей за введение законодательного запрета абортов собрали активисты Общероссийского общественного движения "За жизнь". Об этом ТАСС в преддверии одноименного VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей, который пройдет в Москве 14-17 августа, сообщил президент организации Сергей Чесноков.

"Мы ожидаем, что на фестивале у нас будет миллион подписей. Сейчас на руках у нас более 900 тыс. подписных листов, и мы рассчитываем, что наши партнеры привезут на фестиваль оставшиеся петиции. Дальнейшие действия - передача подписей властям. Подписные листы ориентированы непосредственно на главу государства, а уведомления пойдут во все профильные ведомства: Госдуму, Совет Федерации и другие. Все технические аспекты, в частности, сроки и порядок их передачи, мы обсудим непосредственно на фестивале", - сказал он.

Как отметили организаторы, на фестиваль "За жизнь" съедутся более 500 участников из 186 городов России, Белоруссии, Украины, Грузии, Сербии, Литвы, Италии и Испании. В числе приглашенных: председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, представители власти, науки, общественных организаций, православные священнослужители, врачи, педагоги, журналисты, деятели культуры. Они выработают меры, направленные на защиту человеческой жизни с момента зачатия, а также на преодоление демографического кризиса.

"Фестиваль проводит одноименное общероссийское общественное движение "За жизнь!". Главная цель нашего мероприятия - привлечь внимание общества к незащищенности жизни ребенка до рождения. Это самый нежный период в жизни каждого человека, и наша задача - сделать все, чтобы он прошел максимально комфортно для мамы и ее ребенка", - отметил Чесноков.

Как подчеркивают организаторы, участники форума выступают не только за законодательную защиту жизни детей до рождения, но и за повышение уровня поддержки семей с детьми. В частности, подписной лист общественников содержит пункт об оказании из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. При этом движение в 2015 году запустило собственную федеральную программу "Спаси жизнь", в рамках которой оказывается психологическая и социальная помощь беременным женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

В сентябре 2016 года данную инициативу поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поставил свою подпись под обращением о законодательном запрете в РФ абортов, отметив, что церковь считает аборт грехом, и эта позиция не изменится.