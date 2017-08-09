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Число иностранных рабочих среди трудовых мигрантов сократилось в Петербурге до 25%

Общество
9 августа, 15:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, августа. /ТАСС

Уровень безработицы в городе составляет 1,6%, что является низким показателем даже по европейским меркам

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Количество иностранных рабочих среди трудовых мигрантов в Петербурге постепенно сокращается и к августу 2017 года достигло менее 25%. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя комитета по труду и занятости населения города Николай Рогачев.

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"Структура трудовых мигрантов - из более чем 900 тыс. (человек - прим. ТАСС) работающие иностранцы составляют чуть меньше четверти. Масштаб присутствия иностранной рабочей силы в Петербурге не является крупным и имеет постепенную тенденцию к снижению, особенно в части визовых стран", - сказал он. По словам Рогачева, тенденция по сокращению, в частности для "визовых" трудовых мигрантов, прежде всего, связана с экономическими санкциями и падением курса рубля. "Российские представительства иностранных компаний либо упраздняются, либо переходят на национальные кадры, связано это с определенными экономическими санкциями и курсом рубля, который в пересчете на евро стал низким", - добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным мониторинга миграционной ситуации, в Петербурге в 2014 году общее количество трудовых мигрантов составило 916 тыс. человек, из них 260 тыс. или более 28% - иностранцы.

По словам представителя комитета, среди трудовых мигрантов из стран с визовым режимом преобладают китайские и корейские (КНДР) работники. Рогачев добавил, что на мигрантов из стран с безвизовым режимом приходится около 60% патентов. При этом трудовые мигранты из Ленинградской области составляют более 40%, работники из других регионов, например, Новгородской области, Пскова и республики Карелия - 33%.

Уровень безработицы в городе составляет 1,6% (около 60 тыс. человек), что является низким показателем даже по европейским меркам, отметил Рогачев. При этом по России этот показатель составляет 5,3%, а по Северо-Западному федеральному округу - 4,2%. Средняя заработная плата в городе на середину года без учета вычета налогов составляет 52,2 тыс. рублей. При этом минимальный размер оплаты труда с 1 января повысился на 37%, до 16 тыс. рублей.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

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