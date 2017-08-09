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В столице Адыгеи начались работы по благоустройству центрального парка

Общество
9 августа, 16:57 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Реконструкция проходит в рамках федерального проекта "Парки малых городов"

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МАЙКОП, 9 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Выделенные средства в рамках федерального проекта "Парки малых городов", а также республиканского и муниципального бюджетов в размере около 9,4 млн. рублей существенно преобразят облик старейшего центрального парка столицы Адыгеи, где начались масштабные работы по благоустройству. Об этом ТАСС в среду сообщил директор муниципального учреждения Казбек Меретуков.

"В центральном парке культуры и отдыха Адыгеи, которому более 130 лет, началась реконструкция. На эти цели направлено порядка 9,4 млн рублей, из них 2,9 млн рублей по федеральному проекту, направленному на формирование комфортной городской среды в малых городах, и порядка 6,5 млн рублей - из республиканского и муниципального бюджетов. Масштабные работы планируется завершить до 30 ноября", - сказал он.

Меретуков уточнил, что реконструкция подразумевает благоустройство и освещение территории бывшего летнего театра, укладку порядка 5 тыс. кв. метров тротуарной плитки, замену питьевых фонтанчиков, установку лавочек. Уже началось строительство дополнительной пешеходной дорожки длиной 870 метров и шириной 2 метра на склоне перед бассейном. По поручению врио главы республики Мурата Кумпилова, проинспектировавшего ход работ, дорожку продлят, чтобы отдыхающие могли пользоваться этим маршрутом для входа и выхода с территории парка.

"При разработке стратегии реконструкции парка учтено мнение населения. Это место со своей уникальной историей, которое знают и любят, пожалуй, все поколения майкопчан. Этот парк с его более чем вековой историей помнит многое, например, прогулки по тенистым аллеям маленького мальчика Евгения Шварца, будущего известного во всем мире сказочника. Вот поэтому к вопросам его благоустройства власти подходят очень взвешенно, с учетом предложений майкопчан", - добавил директор.

В парковой зоне  располагаются аттракционы, система общепита, пешеходно-прогулочные территории и пляжная зона вокруг одного из самых крупных в России бесплатных открытых бассейнов, площадь которого составляет порядка 30 тыс. квадратных метров.

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